Dom, v katerem se prepletata narava in arhitektura

Radomlje, idilično naselje v osrčju Slovenije, slovijo po svoji slikoviti pokrajini, kjer se prepletajo rodovitna polja ter nežno valoviti travniki in gozdovi, ki nudijo zavetje številnim živalskim vrstam. Narava tukaj ponuja čudovito kuliso za umirjeno in kakovostno bivanje. V bližini se vije reka Kamniška Bistrica, ki s svojim žuborenjem dopolnjuje občutek harmonije in sprostitve. Prav v tem mirnem okolju, ki združuje podeželski pridih in sodobno infrastrukturo, se nahaja sodobna družinska hiša, ki svojo zasnovo črpa iz naravne lepote okolice.

Hiša Radomlje je zasnovana kot enonadstropna paviljonska struktura, ki se popolnoma zlije z naravno krajino. Njena arhitektura izpostavlja preprostost in eleganco, ki se odražata v čistih linijah, odprtih prostorih ter brezhibnem prepletu materialov.

Foto: Žiga Lovšin

Leseni okvir daje stavbi toplino in občutek domačnosti, medtem ko velike steklene površine omogočajo neprekinjen vizualni stik z naravo, kar prostoru dodaja občutek lahkotnosti in prostornosti.

Foto: Žiga Lovšin

Zunanji dizajn hiše je skrbno zasnovan tako, da spoštuje okoliško krajino in se z njo neopazno prepleta. Bela fasada z lesenimi poudarki ustvarja kontrast, ki hkrati deluje moderno in naravno. Poseben arhitekturni poudarek je namenjen fasadam: tista, obrnjena proti cesti, je bolj zaprta, diskretna in nudi potrebno zasebnost, medtem ko se zadnji del hiše popolnoma odpira proti vrtu in terasi. Tu se prepletata notranji in zunanji bivalni prostor, kar stanovalcem omogoča, da uživajo v sončnih zahodih, toplih poletnih večerih ali svežih jutrih ob kavi na prostorni terasi.

Foto: Žiga Lovšin

Notranjost hiše je prav tako premišljeno oblikovana, s poudarkom na naravnih materialih in funkcionalnosti. Pohištvo iz masivnega lesa in kamna dopolnjuje minimalistični dizajn, ki odseva prefinjen okus in ljubezen do kakovostnih materialov. Prostorna dnevna soba se prek velikih steklenih sten neopazno odpira v zunanji prostor, kar ustvarja občutek fluidnosti med notranjostjo in eksterierjem. Kuhinja, zasnovana po načelu odprtega prostora, združuje sodobno estetiko in uporabnost, medtem ko spalnice ostajajo intimni kotički, kjer prevladujeta mir in toplina naravnih materialov.

Foto: Žiga Lovšin

Hiša Radomlje je tako več kot le bivališče – je prostor, kjer se arhitektura in narava združita v popolno harmonijo. Je dom, ki ponuja sodoben način bivanja v objemu narave in hkrati omogoča udobje ter funkcionalnost za sodobno družinsko življenje.

Foto: Žiga Lovšin

Foto: Žiga Lovšin