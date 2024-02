Neverjetni Dončić si je privoščil tudi Phoenix, Dallas pri pravljičnih sedem #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je v življenjski formi. Proti Phoenixu je prispeval 41 točk, od novega trojnega dvojčka ga je ločil le en skok, saj je prispeval 9 skokov in 11 asistenc, skupaj s Kyriejem Irvingom (29) pa je tlakoval Dallasu pot do sedme zaporedne zmage. Uspeh proti Phoenixu, pri katerem sta pričakovano izstopala Devin Booker (35) in Kevin Durant (23 točk), je bil še toliko večji, saj so Mavericks dobili letošnjo serijo (2:1), hkrati pa se na lestvici zahodne konference povzpeli na šesto mesto!

Dallas Mavericks : Phoenix Suns 123:113 (32:33, 60:63, 96:91)

Dončić 41, Irving 29, Hardaway Jr. in Washington Jr. 12; Booker 35, Durant 23, Gordon 16, Okogie 11

Učinek Luke Dončića: 41 točk (za tri 6/11, za dve 8/16, prosti meti 7/7), 9 sk., 11 as., 3 ukr. žoge, 3 izg. žoge v 38 minutah

Nova doba Dallasa, ki sta jo ob življenjski formi Luke Dončića zakoličila vrnitev zdravega in še kako motiviranega Kyrieja Irvinga ter pozni zimski prihod Daniela Gafforda ter P.J. Washingtona, je upravičeno razvnela domišljijo navijačev Mavericks. Če so bili prej jezni zaradi ogromnih nihanj v igrah Dallasa, kjer je bilo vse preveč odvisno od dnevne forme Ljubljančana, pa je v zadnjih tednih bistveno drugače.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Dallas je izboljšal obrambo, razširil klop in ustvaril izjemen ekipni duh, s katerim je nanizal že sedmo zmago. Premagal je tudi Phoenix Suns (123:113) in se razveselil zlata vredne zmage, saj je s tem postal zmagovalec v medsebojnih tekmah (2:1), hkrati pa se na lestvici zahodne konference prebil na šesto mesto. In kdo je na tekmi najbolj blestel? To je bil Luka Dončić, najboljši strelec tekmovanja, ki ga je le skok delil od novega trojnega dvojčka. In to pri 41 točkah!

"Način, kako smo odigrali dvoboj, mi daje zaupanje v ekipo. Danes smo imeli opravka z zahtevnim tekmecem, a smo zmagali sedmič zapored. Verjamemo vase in ostajamo skupaj. Celotna ekipa. Kemija med nami je izredna, tako moramo nadaljevati," je LD77, ki bo prihodnji teden dopolnil 25 let, povedal po zmagi nad Phoenixu. Kako pa se je vse skupaj začelo?

Novo izjemno predstavo Luke Dončića in soigralcev sta prvič, odkar sta postala večinska lastnika franšize Dallas Mavericks, v živo v dvorani spremljala dr. Miriam Adelson in Patrick Dumont. Imela sta kaj za videti!

New Dallas Mavericks majority owners Dr. Miriam Adelson and Patrick Dumont are in attendance at tonight's home game against the Phoenix Suns, sitting with Micah Parsons. This is Adelson's first time attending a Mavs game as owner. It's the second for Dumont, the team's governor. pic.twitter.com/Ln96xAyiE6 — WFAA Sports (@wfaasports) February 23, 2024

Phoenix utišal občinstvo z 8:0

Phoenix je vodil skoraj večino uvodne četrtine. Foto: Reuters Dvoboj v Dallasu se ni začel po notah gostiteljev. Motivirani gostje so hitro pobegnili (8:0), z natančnimi meti za tri točke, zadeli so uvodne tri poizkuse, povedli še 11:3, nato pa se je prebudil Luka Dončić, bil tudi sam uspešen z velike razdalje, nato pa je razigral še mladega centra Derecka Livelyja II, s katerim sta se zabavala konec prejšnjega tedna na druženju zvezdnikov v Indianapolisu, Dallas se je približal na 14:15.

Sonca vseeno niso popustila, na krilih Devina Bookerja in natančnih metov za tri točke so znova ušli na večjo prednost (14:21), tako da je moral Jason Kidd vzeti prvo minuto odmora. Igra teličkov, ki so imeli prednost domačega občinstva, ni stekla, Phoenix jim je povzročal preglavice tudi v nabiranju skokov, kjer je prednjačil Jusuf Nurkić.

Kyrie Irving je znova blestel s spektakularnimi, izjemno zahtevnimi koši:

Switches hands.

The body control.

The spin off the glass.



RIDICULOUS KYRIE 🤯 https://t.co/GMGW6pwdY4 pic.twitter.com/il1JhgjYyI — NBA (@NBA) February 23, 2024

Kyrie hangs in air and finishes off the glass through contact 💪



Suns-Mavs on TNT pic.twitter.com/msgavQdgD0 — NBA (@NBA) February 23, 2024

Slabe dve minute pred koncem prve četrtine je Dončić zapustil parket, Dallas je zaostajal za sedem, nato se je vrrnil Kyrie Irving in v njegovem spektakularnem slogu nanizal osem točk za prvo vodstvo gostiteljev na tekmi (32:31). Po dveh zaporednih trojkah je dvignil navijače na noge, prav tako Dončića, ki mu je navdušeno zaploskal s klopi. Booker je na drugi strani vendarle zadel, tako da je Phoenix dobil uvodno četrtino s 33:32.

Sonca na počitek s tesno prednostjo

Obračun Jusufa Nurkića in Daniela Gafforda. Foto: Reuters Gostje iz Arizone so tudi v drugi četrtini nadaljevali z zelo solidnim odstotkom meta iz igre. Grayson Allen, ki je v tej sezoni najbolj natančen izvajalec trojk v ligi NBA, je tako zadel obe v prvem polčasu, da se je Dallas znašel še v večjih težavah, pa je poskrbel Kevin Durant. V napadu ga nista znala ustaviti Maxi Kleber in P.J. Washington. Ko so gostje vodili z 49:41, se je v igro vrnil Dončić. Najboljši strelec lige NBA se je hitro ogrel, nanizal nekaj košev, tako da je pri 48:54 trener Phoenixa Frank Vogel zahteval minuto odmora.

Mavericks so bili vse bližje, po prodoru Irvinga bi se lahko približali na vsega točko, a so mu sodniki prisodili prekršek v napadu, ker je s komolcem udaril Devina Bookerja. Dončić je še naprej polnil koš gostov in v prvem polčasu presegel mejo 20 točk (21), a si prislužil tudi tri osebne napake. Dallas je odšel na počitek s tesnim zaostankom 60:63, a tudi spoznanjem, da bo moral pokazati več v skoku (po prvem delu ga je izgubljal 16:19), obenem pa se bo moral Dončiću (21) in Irvingu (17) v napadu pridružiti še kdo. Pri Phoenixu so imeli denimo v prvem polčasu štirje igralci dvomestno število točk.

Kevin Durant se ni odločal za veliko metov iz igre, a je bil še kako nevaren. Foto: Reuters

Sanjski začetek Dallasa v drugem polčasu

No, drugi polčas pa se je začel povsem drugače. Dallasu je uspel neverjeten preobrat, s petimi zaporednimi trojkami je ušel tekmecu na 75:63, kar tri trojke pa je prispeval Dončić in že na začetku drugega dela dosegel 30 točk!

Luka Dončić je fantastično vstopil v drugi polčas in popeljal Dallas do velike prednosti. Foto: Reuters

Phoenix je dal prvi koš šele po treh minutah, dosegel ga je Booker, pred tem pa so Sonca zgrešila kar devet zaporednih metov iz igre. Gostje pa se niso kar tako predali. Čeprav so se nenadoma znašli v zaostanku -12, so marljivo topili prednost. Košarkarjem Dallasa se je začela tresti roka, nanizali so nekaj zgrešenih metov, Phoenix pa se je približal na 80:81.

Kidd je poslal izmučenega Dončića na klop, nato pa je prišla do izraza nova kakovost Dallasa, ki je v zadnjem obdobju še toliko bolj očitna. Dolga klop in zdravi Irving, ki lahko v napadu izvrsto nadomesti prvega strelca tekmovanja Dončića, sta prevesila jeziček na tehtnici v smer gostiteljev.

Obramba je postala vedno bolj čvrsta, Daniel Gafford je zaprl pot do koša, prednost pa je zrasla. Ko se je vrnil Dončić na parketu, je znašala že +10. Do konca tretje četrtine so gostje vendarle prepolovili zaostanek, Ljubljančanu pa se je pripetila še nerodnost, saj je v izlivu besa ob (pre)ostri igri tekmecev malce močneje podal žogo sodniku. Ta je bil brez milosti in Dončiću, ki se mu je hitro opravičil, prisodil tehnično napako.

Luka Doncic threw the ball to the referee a little high & because the referee couldn’t catch the ball correctly, he gave Luka a technical.



Luka even apologized that there was a little zip on the pass.



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/nLEUCcjcOn — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) February 23, 2024

V zadnji četrtini je Phoenix vložil vso energijo, ki jo je premogel, takrat je še kako pogrešal poškodovanega Bradleyja Beala, a se ni mogel resneje približati Dallasu. Dončić je odigral mojstrsko, delil asistence, nabiral skoke, zlasti pa občudoval na delu starejšega soigralca Irvinga, s katerim sta postala najbolj peklenski in nepredvidljiv dvojec lige NBA. Ko je Irving po enem izmed atraktivnih slalomov znova prelisičil obrambo gostov, se je od presenečenja in navdušenja za glavo prijel tudi Dončić.

Dončiću skandirali "MVP", po udarcu Allena se je znašel na tleh

Ko se je Dončić preselil na črto prostih metov, mu je občinstvo v dvorani American Airlines Center večkrat skandiralo ''MVP''. Dallas ni več izpustil prednosti iz rok, zlata vredna zmaga, s katero so si Mavericks zagotovili boljše razmerje v medsebojnih tekmah s Phoenixom, je bila vedno bližje. Čeprav je Booker polnil koš gostiteljev, se to ni bistveno poznalo pri rezultatu.

Kako je Allen udaril po obrazu Dončića:

Can we throw Grayson Allen out of the NBA #PHXvsDAL pic.twitter.com/Z0ApVXW5Lt — Koro (@smokinlifeboats) February 23, 2024

Dallas je nadzoroval potek, navijačem je zastalo srce le dobri dve minuti pred koncem, ko je Grayson Allen po zgrešenem metu nehote udaril Dončića v obraz. Bilo je boleče, Luka Magic, ki je v ligi NBA vajen številnih udarcev, ni skrival bolečine, vse skupaj pa je skrbelo, kako jo bo odnesel njegov nedavno zlomljeni nos, zaradi katerega je nekaj časa nosil tudi masko. Na srečo jo je Luka odnesel brez resnejših posledic, do konca srečanja je še popravil strelski učinek, in, kako simbolično, po asistenci Irvinga dobro minuto pred koncem zadel še trojko. Že šesto na tekmi.

Nato je trener Kidd zvezdniški dvojec poklical na klop, prednost je bila prevelika, da bi lahko Sonca še upala na čudež. Dončić je z Dallasom zadel sedmico, s sedmo zaporedno zmago je dokazal, kako je v tem trenutku najbolj vroči klub lige NBA. Naslednji izziv ga čaka v nedeljo ob 23. uri po slovenskem času, ko bo gostoval pri Indiani, ki je v noči na petek doma premagala Detroit (129:115).

Če Dončić na tekmo prispeval vsaj 40 točk in 10 asistenc, Dallas zelo redko izgubi. Na 19 takšnih tekmah so Mavericks ostali praznih rok le trikrat:

Luka Dončić recorded 41 points and 11 assists tonight against the Suns.



The team has a 16-3 record when Dončić records a 40-point, 10-assist game. pic.twitter.com/exbiO12CAy — Mavs PR (@MavsPR) February 23, 2024

Na dvoboju v Dallasu niso manjkali tudi slovenski navijači, ki so jih pred dvobojem povabili na igrišče:

Two families from small town in Slovenia attending their 1st Mavericks game.



They flew into New Orleans. Spent 2 days in NOLA. Then drove up to Dallas to see their absolute favorite player:



Luka Doncic#MFFL 💙💚 pic.twitter.com/mhxYqQY6i5 — Jonah Javad (@JonahJavad) February 23, 2024

Luka Dončić je prišel na tekmo v nogometnem dresu madridskega Reala z njegovim priimkom in številko 77. Takoj si je prislužil pohvalo njegovega velikega navijača, nemškega zvezdnika belih baletnikov Tonija Kroosa:

Liga NBA, 22. februar:

Lestvica: