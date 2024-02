Šaljivec Dončić spet draži svoje sledilce, tokrat s pozdravi iz Punata na Krku

Foto: Instagram/Luka Dončić

Košarkarje Dallas Mavericks namreč naslednja tekma čaka že čez tri dni. V domači dvorani American Airlines Center bodo gostili ekipo Phoenix Suns. Mavs ob 32 zmagah in 23 porazih v tej sezoni trenutno zasedajo 7. mesto v zahodni konferenci. Na kratek odmor so se podali po nizu šestih zaporednih zmag.

"Ta odmor za tekmo All star moramo vzeti resno in ga izkoristiti, da izpilimo fizično pripravljenost. Vemo, kaj je pred nami. Glavni cilj je boriti se za naslov, ampak moramo se tudi razvijati kot ekipa in si zaupati. Šest zaporednih zmag je super, a s tem se ne bomo zadovoljili," je ob tem dejal Dončićev soigralec Kyrie Irving.

Devin Booker seen in Cabo with Luka Doncic after the All-Star game.



Will Hardy and Jason Kidd were there as well. pic.twitter.com/22RQRJTrh7