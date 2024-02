Šaljivec Jokić tako šokiral Dončića, da je izustil nespodobno psovko

Zvezdniški dogodek, ki slovi po spektakularnih potezah in atraktivnih, že skoraj ekshibicijskih košev, je v Indianapolis privabil najboljše, kar premore lige NBA. Med najbolj priljubljenimi udeleženci tekmovanja je zagotovo Luka Dončić. Trenutno prvi strelec lige NBA in vlečni konj Dallasa, s katerim je nanizal šest zmag, bo na zvezdniškem srečanju All-Star nastopil že petič. In to še pred 25. rojstnim dnevom, ki ga bo proslavljal konec meseca!

Polna mladostne energije in dobre volje

Luka Dončić in Nikola Jokić bosta čez pol leta tudi udeleženca na poslovilni košarkarski tekmi Gorana Dragića v Stožicah. Foto: Guliverimage Dončić bo tako v noči na ponedeljek branil barve zahodne konference in skušal premagati tekmece z vzhoda. Njegov soigralec bo tudi Nikola Jokić, s katerim ga veže veliko prijateljstvo, a tudi rivalstvo, vsaj kar se tiče prestižnega priznanja za MVP igralca rednega dela sezone, ki ga je srbski as prejel že dvakrat, v tej sezoni, v kateri nastopa LD77 v življenjski formi, pa jih ni malo, ki so prepričani, da bi se lahko v boj za lovoriko vmešal tudi Slovenec.

Kakorkoli že, Jokić in Dončić sta usklajen tandem, poln mladostne energije in šal. Na All-star druženjih sta vedno dobre volje, pogosto se tudi zbadata in pri tem zabavata. Tako je bilo tudi v soboto, ko se je Dončić družil s predstavniki sedme sile, nato pa se mu je na prizorišču pridružil Jokić in ga na skrival polil s hladno vodo. Zvezdnik Dallasa je bil tako šokiran, da je izustil nespodobno, neljubemu presenečenju primerno opazko, ki je Američani (na srečo) niso razumeli.

Kako je Jokić polil z vodo Dončića:

Nikola Jokic poured cold water on Luka Doncic’s neck during All-Star media availability 🤣



(via @BenGolliver)pic.twitter.com/BHadSZguVj — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 17, 2024

Nova čarovnija Luke Magica

V Indianapolisu so sicer na vikendu, namenjenemu zvezdnikom, na uvodnem petkovem večeru prevladovali mlajši igralci. V ekipi najboljših novincev je nastopil tudi mladi center Dallasa Dereck Lively II. Ko se je družil z Dončićem, mu je slovenski reprezentant napovedal, kako bo iz velike oddaljenosti, nahajal se je izven igrišča, zadel koš tako, da se bo žoga pred odbila od tal. In res.

Luka called "BOUNCE" 🤯



The 2024 #NBAAllStar Game tips on Sunday at 8:00pm/et on TNT! pic.twitter.com/OkZ5WFBa9p — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 17, 2024

Nepredvidljivi, a vedno igrivi in atraktivni Luka Magic je poskrbel za novo čarovnijo. Žogo je spravil skozi obroč natanko tako, kot je napovedal, s tem pa navdušil mladega soigralca in poskrbel, da je njegova poteza hitro zaokrožila po spletu. V drugo je želel zadevo ponoviti, a se mu je takrat poizkus ponesrečil.