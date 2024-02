Fantastična Dončić in Irving dala vetra San Antoniu #video

Košarkarji Dallasa so najbolj vroča ekipa lige NBA. V teksaškem obračunu so po velikem preobratu vzeli mero San Antoniu (116:93) in proslavljali že šesto zaporedno zmago. Pri gostiteljih sta blestela Kyrie Irving (34 točk, 9 skokov in 7 asistenc) in Luka Dončić (27 točk, 9 skokov in 8 asistenc), pri gostih pa je mladi francoski orjak Victor Wembanyama prispeval 26 točk. Dallas, ki je v prvi četrtini zaostajal že za 15 točk, je navdušil z igro v obrambi, na parket pa se je po daljši odsotnosti vrnil Dereck Lively II.

Dallas Mavericks : San Antonio Spurs 116:93 (25:32, 56:51, 88:65)

Irving 34, Dončić 27, Gafford 10; Wembanyama 26, Branham 13, Vassell 11, Sochan 10

Učinek Luke Dončića: 27 točk (za tri 1/8, za dve 10/12, prosti meti 4/4), 9 sk., 8 as., 2 ukr. žogi, 2 blok., 5 izg, žog v 31 minutah

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Košarkarji Dallasa so v dvoboj proti najslabši ekipi zahodne konference San Antoniu vstopili kot favoriti, a je začetek srečanja v dvorani American Airlines Center vendarle pripadel gostom. Zlasti zaradi mladega francoskega orjaka Victorja Wembanyame, ki je za svojo višino (224 cm) zelo okreten in spreten, hkrati pa nevaren iz vseh možnih položajev. Spurs, ki jih že 28. sezono vodi izkušeni ameriški trener Gregg Popovich, so povedli s 6:0. "Wemby", prvi kandidat za osvojitev priznanja novinec sezone, se je odlično kosal z Danielom Gaffordom, ki je sestavljal udarno peterko Dallasa.

Kako je Victor Wenbamyama vstopil v tekmo s trojko, ko ga je pokrival Daniel Gafford:

San Antonio je povedel s 26:11, 20-letni Francoz pa je v tem obdobju dosegel kar 12 točk, hkrati pa s skoki in blokadami kraljeval pod košema. Luka Dončić je podobno kot soigralci v dvoboj vstopil rezervirano. Roka ni bila naravnava, zgrešil je uvodne tri poizkuse za tri točke. V napadu igra ni stekla tako kot na zadnjih srečanjih, ko je Dallas nanizal pet zmag in se prelevil v eno najbolj vročih ekip lige NBA.

Mladi oboževalec Victorja Wembanyame na srečanju v Dallasu v dresu Luke Dončića. Foto: Reuters

Ko je sredi prve četrtine odšel na klop Wembanyama, ob aplavzu domačega občinstva pa se je po sedmih tekmah neigranja vrnil na parket Dereck Lively II, ki je zaradi poškodbe nosa nastopil z zaščitno obrazno masko, je lahko Dallas malce bolj zadihal. Tako v obrambi kot napadu. Sledila je prva trojka Dallasa, zadel jo je Tim Hardaway Jr., pred tem so njegovi soigralci zgrešili vseh šest metov z razdalje. Dončić se je osredotočil na prodore in mete za dve točke, kjer je bil nezgrešljiv. Do konca prve četrtine je dosegel 13 točk, več kot ostali njegovi soigralci skupaj (12), Dallas pa je proti gostom, pri katerih je izstopal tudi Jeremy Sochan, zaostajal s 25:32.

Kyrie Irving je bil s 34 točkami najboljši strelec srečanja. V uvodni četrtini ni dosegel niti ene točke, nato pa je sledil njegov strelski šov. Foto: Reuters

Če je Kyrie Irving po prvi četrtini ostal dolžnik, saj se v sedmih minutah ni vpisal med strelce, iz igre pa zgrešil vse tri mete, pa je v nadaljevanju ponudil bistveno več. Razigral se je in začel serijsko polniti koš gostov. Prednost San Antonia pa se zaradi tega sprva ni manjšala, v napadu je centrom Dallasa še naprej povzročal težave Wembanyama. Dončić je vstopil v igro ob zaostanku 35:44, nato pa je sledil izjemen niz Dallasa. Na krilih Irvinga, ki je navduševal občinstvo z lucidnimi prodori in natančnimi meti, se je jeziček na tehtnici prevesil na stran gostiteljev. Po trojki Josha Greena je Dallas prvič na tekmi povedel s 51:50, nato pa so Mavericks do konca prvega dela prednost še povečali na +5. Dallas je dobil drugo četrtino z 31:19, Irving pa je prispeval kar 17 točk.

V nadaljevanju srečanja pa je prišla do izraza kakovostnejša klop, na katero lahko po prihodu zadnjih novincev, to sta Daniel Gafford in P.J. Washington, računa trener Dallasa Jason Kidd. Gostitelji so tako odlično vstopili v tretjo četrtino, Kyrie Irving je nadaljeval svoj strelski šov, kaj kmalu pa se mu je pridružil še 24-letni Slovenec. Skupaj sta polnila mrežico teksaških sosedov, navijači pa so prišli na svoj račun, saj sta ponudila mnoge atraktivne poteze. Tako je denimo Irving popeljal Dallas v vodstvo s 71:55 po spektakularnem zaključku, ko je prodrl proti košu. Čeprav ga je pokrival Wembanyama, se je pogumno podal pod koš, nato pa presenetil Francoza z metom, ko je bil obrnjen s hrbtom proti košu.

Kako je Irving dosegel atraktiven koš, čeprav ga je tesno pokrival Wembanyama:

Pozneje je za novo čarovnijo poskrbel Dončić. Če najboljši strelec lige NBA v tej sezoni (na lestvici bi bil pred njim trenutno poškodovani Joel Embiid, a je odigral premalo število tekem, da bi ga vodstvo tekmovanja upoštevalo na lestvici) ni bil razpoložen v metu za tri točke, pa je slovenski virtuoz, ki je na zadnjih tekmah prejel kar nekaj bolečih udarcev (zlomljen nos, na tekmi proti Washingtonu pa so mu šivali brado), poltretjo minuto pred koncem tretje četrtine zadel iz nemogočega položaja.

"Cirkuški" vložek Luke Dončića:

Takrat je pošteno dišalo po prekršku, a se sodniška piščalka ni oglasila. To močnega Dončića, vajenega vsemogočih udarcev, ni zmotilo. Dosegel je koš in dvignil navijače na noge.

Kako je Luka Dončić "zaplesal" pred Keldonom Johnsonom in dosegel koš:

Nato si je privoščil še Keldona Johnsona, ki ga je pokrival, a je LD77 ''zaplesal'' pred njim, ga vrgel iz ritma in se vpisal v statistiko z novim košem. Dvoboj je končal pri 27 točkah, do novega trojnega dvojčka v tej sezoni, sta mu zmanjkala le skok in dve asistenci. Lahko si je privoščil dolg počitek, saj v zadnji četrtini sploh ni nastopil. Njegovi soigralci so brez večjih težav ohranili visoko prednost, Irving pa je še popravil svoj strelski učinek in bil na koncu s 34 točkami najboljši strelec srečanja.

Dončiću in Irvingu je to uspelo prvič! Najboljša strelca Dallasa, Dončić in Irving, sta proti San Antoniu pisala zgodovino. Prvič, odkar sodelujeta kot soigralca pri Mavericks, sta na tekmi oba dosegla vsaj 25 točk, 8 skokov in 5 asistenc. V bistvu sta jih dosegla še neprimerno več, saj je njuno povprečje na tekmi bilo 30,5 točke, 9 skokov in 7,7 asistenc! Kyrie Irving (34 pts, 9 rebs, 7 asts) and Luka Dončić (27 pts, 9 rebs, 8 ast) combined for 61 points, 18 rebounds and 15 assists in tonight’s win over San Antonio. It marked the first time they each recorded 25+ points, 8+ rebounds and 5+ assists in the same game as teammates. pic.twitter.com/tyypAGc9xY — Mavs PR (@MavsPR) February 15, 2024

