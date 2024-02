Boston napada peto zaporedno zmago

Košarkarji Bostona imajo do zdaj na svojem računu 41 zmag in le 12 porazov in bodo tokrat v gosteh lovili peto zaporedno zmago. Gostil jih bo Brooklyn Nets, ki je na zadnjih štirih tekmah dosegel le eno zmago

V Bostonu bodo lahko spet računali na njihovega prvega zvezdnika, Jaysona Tatuma, ki povprečno na tekmo dosega 27 točk. Prav tako je Tatum v svoji ekipi najboljši pri skokih, potem ko je njegovo povprečje 8.5 skoka na tekmo.

Na delu bo tudi Minnesota Timberwolves, prva ekipa v vzhodni konferenci. Ti bodo gostovali pri ekipi Trail Blazers, ki v vzhodni konferenci zasedajo predzadnje mesto in so do zdaj v rednem delu zabeležili le 15 zmag.

Liga NBA, 12. februar:

