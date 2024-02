Dončić nasmejal s poskusom atraktivnega zabijanja, padel je veliki rekord #video

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v Gainbridge Fieldhousu še petič nastopil na All-Star tekmi lige NBA, četrtič je srečanje začel v prvi peterki, drugič pa je obračun končal s porazom, potem ko je z ekipo zahoda s 186:211 klonil proti ekipi vzhoda. Prvič v zgodovini All-Star tekem je kateri izmed ekip uspelo preseči mejo rekordnih 200 doseženih točk. Slovenski košarkar je revijalno srečanje - tako kot vselej v zadnjih letih - odigral s pol moči, na koncu je dosegel sedem točk, sedem skokov in sedem asistenc, še posebej veliko pozornosti in simpatičnih odzivov pa je požel z neuspelim poskusom zabijanja in s svojo svečano opravo ob prihodu na srečanje. MVP All-Star tekme 2024 je postal Damian Lillard, ki je bil z 39 točkami prvi strelec vzhoda, in prejel priznanje, ki nosi ime Kobeja Bryanta.

All-Star tekma 2024 Ekipa vzhoda : Ekipa zahoda 211:186 Statistika Luke Dončića: 7 točk (2/4 za 2, 1/6 za 3), 7 sk., 7 as., 1 izg. žoga v 22:45 Strelci: Lillard 39 (11/23 za 3), Brown 36, Haliburton 32 (10/14 za 3), Antetokounmpo 23, Tatum 20; Towns 50, Gilgeous-Alexander 31 (7/10 za 3), Durant 18, Curry 16, Booker 15, Jokić 13

Oprava Dončića ob prihodu na tekmo. Foto: Reuters Slovenski superzvezdnik Luka Dončić je še petič nastopil na tekmi All-Star lige NBA, štiriindvajsetletni Ljubljančan je v Indianapolisu še četrtič nastopil v prvi peterki, drugič pa je na koncu revijalne tekme srečanje končal s porazom. Slovenski as je poleg LeBrona Jamesa, Kobeja Bryanta, Shaquilla O'Neala, Isiaha Thomasa in Anthonyja Davisa edini košarkar, ki se je petkrat uvrstil na tekmo vseh zvezd pred dopolnjenim 25. letom starosti. Poleg tega je v franšizi Dallasa po številu uvrstitev na tekmo All Star prehitel drugega Rolanda Blackmana, ki je nastopil štirikrat, absolutni rekord pa še vedno pripada Dirku Nowitzkemu, ki je na prestižnem obračunu nastopil štirinajstkrat.

Dončić je srečanje, kjer se ne igra obrambe, igral na podobnih počasnih obratih kot v preteklih letih. Obračun je končal pri sedmih točkah, že v prvi četrtini je poskušal z metom iz svoje polovice in se vidno zabaval, največ pozornosti pa je požel v tretji četrtini, ko je najprej po protinapadu zabil, v naslednjem napadu pa je skušal atraktivno zaključiti, potem ko si je žogo podal ob tablo in skušal zabiti, a je bil pri tem malce prekratek, kljub temu pa je požel simpatične ovacije zvezdniškega občinstva v Gainbridge Fieldhousu.

Neuspešen atraktivni poskus zabijanja Dončića:

Luka Doncic's dunk attempt was a bit off 😭pic.twitter.com/NNiE4sMpc2 — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 19, 2024

Zabijanje Dončića pred tem:

LUKA DONCIC DUNKED IN A NBA ALL-STAR GAME pic.twitter.com/ttVtW2ku2O — Dallas Nation 🏆 (@TheDallasNation) February 19, 2024

"Malce sem se precenil, jaz ne zabijam," je v intervjuju med tekmo o svojem neuspelem poskusu v smehu dejal Dončić, ki je bil deležen tudi vprašanja o druženju z Nikolo Jokićem, ki je ravno danes dopolnil 29 let, in s katerim sta ta konec tedna z igrivim odnosom znova požela veliko pozornosti. Navdušila sta tudi pred tekmo, ko sta na ogrevanju "poskrbela," da je Jokić zabil čez Stephena Curryja. "Vesel sem, da igram z Nikolo, z njim je vedno zabavno," je dejal Slovenec, ki je navijače navdušil že s svojo pojavo pred začetkom tekme, ko je v dvorano v Indianapolisu zakorakal v "svečani" obleki in plašču.

Dončić z Jokićem in Curryjem:

Luka Doncic setup Steph Curry to get dunked on by Nikola Jokic 💀@FanDuel pic.twitter.com/6Os5OnyOOU — 𝙉𝘼𝙅 (@najeeadams_) February 19, 2024

V bolj resnem tonu je nato nekaj besed namenil tudi sezoni Dallasa oziroma predvsem novima okrepitvama zasedbe iz Teksasa P. J. Washingtonu in Danielu Gaffordu. "Oba sta vrhunska košarkarja, v našo ekipo sta doprinesla veliko dodatne energije in fizične moči. Pridobili smo smo na moči in višini, kar bo zagotovo lep dodatek k naši igri v obrambi," je dejal Dončić, ki se je na All-Star srečanje podal s popotnico šestih zmag Dallasa.

Vrhunci All-Star tekme:

Prvič čez 200, MVP priznanje v roke Lillarda

Format tekmovanja se je sicer znova vrnil na obračun vzhoda in zahoda, kapetana ekip pa sta bila LeBron James, ki je z 20. izborom na tekmo vseh zvezd podrl absolutni rekord, in Giannis Antetokounmpo. James je z 20. nastopom na tekmi All-Star spisal zgodovino. Prej si je z 19 nastopi rekord delil s še eno legendo lige, Kareemom Abdulom-Jabbarjem. Pred srečanjem je 39-letni košarkar spregovoril tudi o tem, koliko sezon v ligi NBA še želi odigrati. "Ne vem, koliko sezon je še pred mano, vem pa, da jih ni veliko. Niti se še nisem odločil, ali bom svojo upokojitev najavil vnaprej in se poslovil s 'turnejo' ali se bom odločil drugače. Bomo videli," je dejal James.

Zvezdnikoma LA Lakers in Dallasa so družbo v prvi peterki delali še Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant in Nikola Jokić. Na vzhodu si je kapetan Antetokounmpo mesto v prvi peterki delil s Tyresom Haliburtonom, klubskim soigralcem pri Milwaukeeju Damianom Lillardom, Jaysonom Tatumom, poškodovanega Joela Embiida pa je med elitno peterico zamenjal Bam Adebayo. Preostalo zvezdniško zasedbo sta izbrala trenerja obeh ekip Doc Rivers in Chris Finch.

Dončić se je tako kot vsako leto zelo zabaval. Foto: Reuters

Na koncu se je zmage veselila ekipa vzhoda, ki je vodila že po prvem polčasu, v katerem sta ekipi skupaj dosegli kar 193 točk (104:89). Zvezdniški zasedbi sta tradicionalno skrbeli za atraktivne poteze in rafale metov z vseh strani. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je kateri izmed ekip uspelo doseči več kot 200 točk, na koncu se je vzhod veselil zmage z 211:186. Zdajšnji rekord je znašal 196 točk, tega je od leta 2016 vse do danes držala takratna ekipa zahoda.

Ekipa vzhoda je na koncu kar 97-krat poskusila z metom za tri točke, zadela jih je 42. Enajst izmed 23 poskusov je pri metu za tri unovčil Damian Lillard, ki je bil z 39 točkami prvi strelec svoje ekipe in bil proglašen tudi za MVP-ja srečanja. Košarkar Milwaukeeja je bil sicer dobro razpoložen že v soboto, ko je slavil na tekmovanju pri metu za tri točke. V ekipi vzhoda je imel veliko konkurenco v Tyresu Haliburtonu, ki je dosegel deset trojk iz 14 poskusov, dosegel je 32 točk, še posebej pa je blestel v prvem polčasu. V drugem delu se je razigral Jaylen Brown, ki se je na koncu podpisal pod 36 točk.

Damian Lillard je bil z 39 točkami prvi strelec All-Star tekme, prejel je tudi priznanje, ki nosi ime Kobeja Bryanta, za najkoristnejšega igralca srečanja. Foto: Guliverimage

Pri ekipi zahoda, ki je dosegla 25 trojk iz 71 poskusov - eno je od table zadel tudi Dončić - in imela veliko manj razpoloženih košarkarjev, je bil sicer s 50 točkami najbolj razpoložen Karl-Anthony Tonws, 31 točk je dodal Gilgeous-Alexander, Kevin Durant jih je prispeval 18, Curry pa 16.

Nastop v prvi peterki so odločili glasovi navijačev (50 %), NBA-košarkarjev (25 %) in novinarjev (25 %). Dončić je med branilci na zahodu med glasovi preostalih košarkarjev osvojil drugo mesto (prvo je pripadlo Gilgeousu-Alexandru), prvo med navijači, drugi pa je bil po glasovih novinarjev, ki so na prvo mesto uvrstili že prej omenjenega košarkarja Oklahome. Dončić je v tej sezoni prvi strelec lige NBA (34,2 točke na tekmo), drugi je po doseženih metih za tri točke na srečanje (3,9), tretji po asistencah (9,5), osmi po ukradenih žogah (1,4) in 20. po skokih (8,8).

Statistika Luke Dončića na tekmah All-Star: 2020: 8 točk (3/6 met iz igre), 1 sk., 4 as., 1 ukr. žoga v 18 minutah

2021: 8 točk (2/6 met iz igre), 3 sk., 8 as., 2 izg. žogi v 32 minutah

2022: 8 točk (3/6 met iz igre), 3 as., 1 izg. žoga v 25 minutah

2023: 4 točke (2/5 met iz igre), 2 sk., 5 as., 1 izg. žoga v 19 minutah

2024: 7 točk (3/10 met iz igre), 7 sk., 7 as., 1 izg. žoga v 22 minutah

Užival že na uradnem treningu

Kljub odličnim predstavam in vse boljši formi Dallasa pa Dončić še naprej ne kotira najvišje v mnenju strokovnjakov za naziv MVP rednega dela lige, trenutno je na lestvici na četrtem mestu, pred njim so Jokić, Gilgeous-Alexander in Antetokounmpo. Ob sobotnih medijskih obveznostih je spregovoril tudi o tej temi. "Nimam pojma, zakaj je stanje tako, kot je. Ne vem. Sam pri tem nimam besede," je bil jasen Dončić, ki je v Indianapolis v petek zaradi sneženja prišel z zamudo, nato pa v soboto gledalce na uradnem treningu pred tekmo vseh zvezd z zadetimi neverjetnimi meti zabaval in navduševal navijače, še posebej pa se je tako kot celotni konec tedna zabaval v druženju z Jokićem.

PERO QUÉ ACABA DE HACER LUKA DONCIC pic.twitter.com/gCGY3Gzc9F — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) February 17, 2024

Dončić je na zvezdniško druženje ta konec tedna prišel dobro razpoložen, k čemur zagotovo pripomorejo tudi zadnje predstave Dallas Mavericks. "Vsako leto si želim zmagovati in osvojiti prstan, vsako leto je cilj enak. Zdaj je pomembno, da bomo dobro formo ohranili tudi v nadaljevanju sezone," je bil jasen Ljubljančan, ki bo prihodnji teden dopolnil 25 let.

Košarkarje v ligi NBA zdaj čaka krajši premor, Dallas Mavericks se bodo na parket vrnili v noči na petek (1.30), ko bodo v American Airlines areni gostovali Phoenix Suns.

Ekipi All-Star tekme: Zahod: Prva peterka: kapetan LeBron James, Luka Dončić, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić. Klop: Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi Leonard, Karl-Anthony Towns. Trener: Chris Finch (Minnesota) Vzhod: Prva peterka: kapetan Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo (prvotno bi moral v prvi postavi igrati Joel Embiid), Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Jayson Tatum. Klop: Paolo Banchero, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Trae Young (prvotno Julius Randle), Scottie Barnes (prvotno Embiid). Trener: Doc Rivers (Milwaukee)

Poleg Dončića je od Slovencev na tekmi All Star nastopil zdaj že upokojeni Goran Dragić, ki je na glavnem dogodku zvezdnikov lige NBA sodeloval leta 2018.

