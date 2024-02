Udarec za Antetokoupnma

V ligi NBA so se odigrale zadnje tri tekme pred premorom, ki sledi zaradi All-Star vikenda, na katerem bo na tekmi zvezd - ob 2. uri v noči na ponedeljek - vnovič zaigral v začetni postavi tudi slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić. Član Dallasa je svoje delo opravil že dan prej, v noči na petek pa so bili na delu še nekateri zvezdniki lige NBA. Vodilno moštvo Minnesota Timberwolves je bilo učinkovito na gostovanju pri Portlandu (128:91), Golden State Warriors so bili uspešni pri Utah Jazzu (140:137), nezadovoljni pa so bili v taboru Milwaukee Bucks, ki so morali priznati premoč Memphis Grizzlies (110:113), zaradi česar je bil trener Doc Rivers nejevoljen.

Ziaire Williams in GG Jackson sta dosegla po 27 točk, Memphis Grizzlies pa je zdržal v dvoboju z Milwaukee Bukcs in vknjižil zmago s 113:110. Vince Williams je za uspeh dodal 18 točk, 12 skokov in sedem asistenc

Ziaire Williams je s tem dosežkom dosegel vrhunec kariere. "Počutim se dobro," je dejal po zmagi nad tretjo ekipo vzhodne konference in dodal: "Ponosen sem na to ekipo. Borimo se vsako tekmo. Lepo je videti. Eden pade, drugi stopi naprej. Samo uživamo."

Giannis Antetokounmpo je vodil Bucks s 35 točkami in 12 asistencami, kar je bil njegov 43. dvojni dvojček sezone. Damian Lillard je končal pri 24 točkami in sedmih asistencah. Bobby Portis je dodal 15 točk, Brook Lopez pa 14 točk, 11 skokov in štiri blokade. Trener Doc Rivers je po dvoboju menil, da so se nekateri njegovi igralci že imeli v mislih premor, ki sledi zaradi All-Star vikenda.

Golden State Warriors so v napetem obračunu z visokim rezultatom 140:137 premagali Utah Jazz. Klay Thompson je prvič po svoji krstni sezoni prišel s klopi in zadel sedem trojk, tekmo pa končal pri 35 točkah. Sicer pa je bil rezervist prvič po 11. marcu 2012. Novinec Brandin Podziemski ga je nadomestil v začetni postavi in končal pri 13 točkah, osmih asistencah in šestih skokih. Draymond Green je s 23 točkami dosegel največ točk v sezoni. K zmagi sta svoj delež dodala še Andrew Wiggins z 19 točkami in sedmimi skoki in Stephen Curry, ki se je zaustavil pri 16 točkah in 10 asistencah

Thompson je dosegel 17 točk v prvem polčasu, v katerem je Golden State prišel do kar 84 točk, na koncu pa so njegovi košarkarji trepetali in se hkrati veselili, da je Collin Sexton zgrešil trojko za podaljšek, s katero bi izničil skoraj 20 točk naskoka gostov ob začetku zadnje četrtine, ko so vodili še s 120:102.

Vodilna ekipa zahodne konference Minnesota Timberwolves je vknjižila četrto zaporedno zmago. Anthony Edwards je bil s 34 točkami najboljši strelec gostujoče ekipe, ki je preskočila Portland Trailblazers (128:91) – slednji so zabeležili šesti zaporedni poraz.

Karl-Anthony Towns je k zmagi prispeval 23 točk, ključna pa je bila že uvodna četrtina, ki so jo gosti dobili s kar 44:14.

Liga NBA, 15. februar:

Lestvica: