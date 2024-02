Poglejte, s kakšnim metom je navdušil Steph Curry! #video

THIS IS NOT A DRILL 🚨



STEPH FULL-COURT TUNNEL SHOT 😱 pic.twitter.com/rWCfjq9Xxl — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 15, 2024

Košarkar ekipe Golden State Warriors Stephen Curry je med prihodom na ogrevanjem koš na nasprotni strani igrišča zadel kar iz predora, skozi katerega igralci pritečejo na parket. Tudi med tekmo proti LA Clippers je bil zelo natančen. V 35 minutah je dosegel 41 točk, od tega je bil devetkrat uspešen pri metu za tri točke. Prav z izjemnim nizom meta trojk, pa se je Curry znova vpisal v zgodovino lige NBA. Postal je namreč prvi igralec v najmočnejši košarkarski ligi, ki je na štirih tekmah zapored dosegel najmanj sedem trojk.

Ljubitelji košarke, ki so spremljali ogrevanje, so bili seveda navdušeni:

Steph Curry FROM THE TUNNEL….



BANG!!!!

pic.twitter.com/nOa0aRvdtw — Barstool Sports (@barstoolsports) February 15, 2024

Steph Curry buries a from the tunnel full court shot!



This effin guy, man 😅 #nbapic.twitter.com/kSBxepOF6C — Jack Cassidy  (@RealJackCassidy) February 15, 2024

Sedem trojk na štirih tekmah zapored:

STEPH CURRY!



The 1st player in NBA history to hit 7+ 3-pointers in 4 consecutive games 👏👨‍🍳



LAC-GSW on ESPN pic.twitter.com/ieOjtNE0tL — NBA (@NBA) February 15, 2024

Stephen Curry writes history yet again ✍️ pic.twitter.com/2JCdRUc8Pg — Golden State Warriors (@warriors) February 15, 2024

Kljub uspešnemu večeru za posameznika, pa se Bojevnikom ekipno ni izšlo. Proti zasedbi LA Clippers so izgubili s 125:130.