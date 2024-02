McClung zabil prek Shaqa, Sabrina dala vetra Stephu #video

Sobotni večer na All Star vikendu lige NBA je namenjen atraktivnim zabijanjem in tekmovanju v metanju trojk. Drugič zapored je v zabijanju zmagal 188-centimetrov visoki Mac McClung, ki še naprej igra v razvojni ligi, kralj metanja trojk pa ostaja Damian Lillard. A se še več govori o dvoboju Steph proti Sabrini. Prvič so izvedli dvoboj med najbojšima strelcema z razdalje v ligi NBA in ligi WNBA. In košarkarica Sabrina Ionescu se Stephenu Curryju ni kar tako pustila premagati.

Mac McClung, ki tudi v tej sezoni ni dobil priložnosti v ligi NBA (doslej je odigral le štiri tekme) in igra v razvojni ligi za Osceola Magic, je postal peti košarkar v zgodovini All Star tekmovanja, ki je ubranil naslov v zabijanju. Za zabijanje, ki mu je prineslo zmago, je pod obroč postavil legendarnega Shaquilla O'Neala, mu dal žogo, vzel zalet, skočil, ga preskočil in pri tem vzel žogo in jo zabil. Dobil je maksimalno oceno! To je bilo edino zabijanje večera za petdesetico. V finalu je premagal Jaylena Browna, zvezdnika Boston Celticsov.

Tekmovanje v spretnosti je dobila trojica iz Indiane Pacers. Branilec Milwaukee Bucksov Damian Lillard je ubranil naslov v tekmovanju metanja trojk. Košarkarja Atlante Hawks Traeja Younga je premagal šele z zadnjim metom.

Steph proti Sabrini

V metanju trojk sta se pomerila Stephen Curry in Sabrina Ionescu. Foto: Reuters A največ se govori o tekmovanju, ki so ga izvedli prvič: v metanju trojk sta se pomerila najboljša strelca z razdalje iz lig NBA in WNBA, Stephen Curry (Golden State Warriors) in Sabrina Ionescu (New York Liberty). Curry v klasičnem tekmovanju v metanju trojk ni nastopil od leta 2021, ko je zmagal drugič. Dokazal je, da mu pri tem še naprej ni kos. Zgrešil je le štiri mete od 25 in zbral 29 točk. A tudi Sabrina je začela izvrstno in zgrešila le dva od prvih 15 metov. Do konca nato sicer pet od petih (26 točk). Pa je košarkarica iz Kalifornije z romunskimi koreninami dobila morda celo najglasnejši aplavz v dvorani.

All Star konec tedna v Indianapolisu se bo končal v nedeljo zvečer s tekmo med zvezdniki vzhodne in zahodne konference, na kateri bo nastopil tudi Luka Dončić.