Luka Dončić, kot ga še nismo videli: navdušil z videzom kriminalca #video

.@luka7doncic arrived looking dapper ahead of his fifth-straight All Star game 🕴️ pic.twitter.com/nsutSJNvpB — Yahoo Sports (@YahooSports) February 18, 2024

24-letnik je bil oblečen v sivo obleko, belo srajco in črno kravato, videz pa je dopolnil z dolgim črnim plaščem in očali. Številne oboževalce je spomnil na brate Shelby iz britanske serije Birminghamske tolpe, pri čemer je Dončiću manjkala le kapa s ščitkom.

Serija spremlja podvige kriminalne združbe

Na družbenih omrežjih so se na njegov videz odzvali številni oboževalci. "Verjetno je prišel bolje oblečen kot na katerokoli drugo tekmo," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X. Nekateri so ga primerjali celo z zasebnim detektivom, največ podobnosti pa so opazili s Thomasom Shelbyjem iz serije Birminghamske tolpe.

Serija, ki se odvija po prvi svetovni vojni v Birminghamu, spremlja podvige kriminalne združbe Peaky Blinders, katere glavni člani so John, Thomas in Arthur Shelby.

Bratje Shelby iz serije Birminghamske tolpe Foto: Profimedia

Peti nastop na tekmi vseh zvezd lige NBA

Dončić je ponoči sicer še petič nastopil na tekmi vseh zvezd lige NBA. Četrtič je srečanje začel v prvi peterki, drugič pa obračun končal s porazom, potem ko je z zahodno ekipo s 186:211 klonil proti ekipi zahoda. Srečanje je odigral s pol moči, na koncu je dosegel sedem točk, sedem skokov in sedem asistenc.

Veliko pozornosti in simpatičnih odzivov je požel tudi z neuspelim poskusom zabijanja. "Malce sem se precenil, jaz ne zabijam," je v intervjuju med tekmo o svojem neuspelem poskusu v smehu dejal Dončić.

Luka Doncic's dunk attempt was a bit off 😭pic.twitter.com/NNiE4sMpc2 — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 19, 2024

