Konec sanjskega niza Dallasa, ni pomagalo niti 62 točk Dončića in Irvinga

Zmagovitega niza košarkarjev Dallas Mavericks v ligi NBA je konec. Na gostovanju v Indiani so, čeprav sta znova strelsko izstopala Luka Dončić (33 točk) in Kyrie Irving (29), izgubili s 111:133. Gostitelji, ki jih vodi nekdanji trener Dallasa Rick Carlisle, so upravičili sloves ekipe z najboljšim napadom v ligi. Odločilno prednost so si zagotovili v zadnji četrtini. Dallas bo nadaljeval peklensko turnejo po vzhodu v Clevelandu, Torontu in Bostonu.

Indiana Pacers : Dallas Mavericks 133:111 (32:32, 67:60, 100:91)

Turner 33 (8 sk.), Haliburton 17 (10 as.), Nembhard in Sheppard 15, Mathurin 14 (11 sk.), Siakam 12 (9 sk.); Dončić 33, Irving 29, Green 14, Hardaway Jr. 11

Učinek Luke Dončića: 33 točk (za tri 4/8, za dve 6/13, prosti meti 9/12), 6 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 2 blok., 3 izg. žoge v 33 minutah

Prva trojka Luke Dončića proti Indiani:

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je v življenjski formi. V Indianapolisu se je mudil že prejšnji teden, ko je sodeloval in užival na zvezdniškem spektaklu All-Star, tokrat, ko gostuje v dvorani Gainbridge Fieldhouse z Dallasom, pa se tekma šteje za točke. Ljubljančan, ki bo v sredo dopolnil 25 let, je v dvoboj vstopil povsem drugače kot na tekmo All-Star. Zagnano in mojstrsko je kot za stavo polnil koš gostiteljev. Začel je z zahtevnim metom za 2:0, nato dodal trojko za vodstvo Dallasa s 5:0. Njegovega niza pa še ni bilo konec. Dosegel je uvodnih sedem točk Dallasa, kaj kmalu pa se je lahko pohvalil z dvomestnim številom točk. Sprva sta za Mavericks zadevala le LD77 (10 točk) in Josh Green (5), pri Indiani, ki ni nikoli zaostajala za več kot šest točk, pa je bil najbolj natančen Bennedict Mathurin. Zadel je dve trojki.

Po slabih osmih minutah, ko je Dallas vodil za +5, je Dončić zapustil parket. Odhitel je v slačilnico, navijači so se spraševali, kaj se dogaja, a ni bilo razlogov za preplah. Do konca prve četrtine, v kateri je Indiana dokazala, zakaj v tej sezoni dosega največ točk v ligio NBA, saj je izenačila na 32:32, je počival. Dallas je pogrešal več košev Kyrieja Irvinga, ki je zgrešil uvodne tri mete iz igre.

Druga trojka Luke Dončića proti Indiani:

Luka and his trusty STEPBACK 3 pic.twitter.com/XcTAoWN28y — MavsHighlights (@MavsHighlights) February 25, 2024

Ko se je Dončić v drugi četrtini vrnil na parket, je imel opravka z boljšo igro Indiane kot na začetku dvoboja. Pri gostiteljih sta se razigrala rezervista Ben Sheppard in Obi Toppin, Pacers pa so povedli s 40:35. Indiana pa ni mogla dolgo uživata v vodstvu. Po minuti odmora, ki jo je vzel Jason Kidd, je sledil preobrat. Dallas je z delnim rezultatom 8:0, katerega je z drugo trojko na tekmi začinil Dončić, spet povedel (40:43).

Turner in Haliburton povzročala težave Dallasu

Myles Turner je zagospodaril pod košema, a tudi zadeval za tri točke. Foto: Reuters Nadaljevanje srečanja pa je razkrilo, kako obramba Dallasa, ki po prihodu Gafforda in Washingtona prejema drugo najmanjše število točk v ligi NBA, še ni povsem uigrana, ko je na drugi strani najbolj nevaren napad lige. Indiana si je s svojo prepoznavno igro, v kateri so nevarnosti pretila z vseh strani, kar sedem košarkarjev je doseglo vsaj pet točk, povrnila vodstvo. Prvi zvezdnik Tyrese Haliburton je nabiral asistence kot po tekočem traku, do konca prvega dela jih je zbral sedem (Dončić za primerjavo dve), začel tudi zadevati iz igre, še bolj pa je blestel center Myles Turner, s katerim je imel Gafford velike težave v obrambi.

Indiana je v prvem polčasu podelila kar 19 asistenc, Dallas le skromnih pet. Goste je pustil na cedilu tudi met iz igre, v drugi četrtini niso bili kaj prida natančni, Irving je imel denimo met 3/10. Indiana je tako navkljub novi izjemni strelski predstavi Dončića, ki je v drugi četrtini dosegel kar 15 točk, odšla na premor s prednostjo +7.

Luka Dončić je že 17. v tej sezoni v enem polčasu dosegel vsaj 25 točk. V tem je daleč najboljši v ligi NBA:

Most Halves with 25+ PTS this season:



17 — Luka Doncic

10 — Joel Embiid

8 — De’Aaron fox

7 — Giannis Antetokounmpo



Luka with 25 PTS on 8/13 FG in 1st half today pic.twitter.com/MdcZA82eu4 — Hoop Muse (@HoopMuse) February 25, 2024

Strelska kanonada Indiane se je nadaljevala tudi v drugem polčasu. Dallas je na zadnjih tekmah, ko je zmagoval, v povprečju prejemal le nekaj več kot 100 točk na tekmo, v Indianapolisu pa jih je prejel 100 že po treh četrtinah. Myles Turner je v tretji četrtini dosegel kar 15 točk, razigral se je Andrew Nembhard, Tyrese Haliburton pa se je že lahko pohvalil z dvojnim dvojčkom (12 točk in 10 asistenc). Dallas je vse prevečkrat puščal na cedilu met, tako da je prednost Indiane zrasla že na 13 točk. Dončić se je trudil, že tako impresivnemu številu točk dodal novih osem (33), pogosto našel prostega soigralca, a se je slednjim večkrat zatresla roka. Dallas je pogrešal več točk, doseženih izpod koša. Indiana je v zadnjo četrtino krenila z vodstvom 100:91.

Pred srečanjem:

Več zaporednih zmag v ligi NBA od Dallasa je zbral le vodilni Boston (osem), v zahodni konferenci pa ga ni moštva, ki bi se lahko pohvalilo s tako razkošnim aktualnim zmagovitim nizom. Dallas Mavericks so dobili zadnjih sedem tekem, se na lestvici povzpeli na šesto mesto, ki že pelje neposredno v končnico, zdaj pa želijo s kakovostnimi predstavami, v katerih izstopata zlasti neustavljiv strelski dvojec Luka Dončić in Kyrie Irving (na zadnji tekmi proti Phoenixu sta dosegla skupaj 70 točk, Slovenec jih je dal 41, Američan pa 29) in pa vidno izboljšana obramba, ki je po prihodu zimskih novincev Daniela Gafforda in P. J. Washingtona zaživela v novi dimenziji in otežila delo tekmecem.

Luka Dončić se vrača v dvorani Gainbridge Fieldhouse, kjer je prejšnji konec tedna sodeloval na All-Star spektaklu. Foto: Reuters

Dallas proti najboljšemu napadu lige NBA

Kakšno zanko pripravlja nekdanjemu varovancu Luki Dončiću izkušeni ameriški strateg Rick Carlisle? Foto: AP / Guliverimage Danes zvečer prihaja največji možni izziv, saj Dallas gostuje pri Indiani, ekipi, ki se lahko pohvali z najboljšim napadom v ligi NBA. In ne le to.

Varovanci Ricka Carlisla, ki je pred leti vodil Dončića v Dallasu, so najboljši tako v številu točk (123,8 na tekmo), asistenc (31), odstotku meta iz igre (50,8 odstotkov) in številu točk, doseženih v "raketi", obarvanem delu igrišča pod košem (57,4). Dallas je v omenjenih statističnih prvinah bistveno slabši (118,7 točke na tekmo – sedmo mesto), 25,6 asistence (22. v ligi), 47,8-odstoten met iz igre (13.) in 46,3 točke, dosežene v "raketi" (27.).

Kako je Rick Carlisle podal izjemen kompliment Luki Dončiću:

“What Luka is doing this year… I don’t even know how you describe it. He’s rewriting history.”



Former Mavs HC, Rick Carlisle, speaks on Luka Doncic, Kyrie Irving and the 7G win streak calling the Mavs ‘legitimate contenders” in the league. #MFFL pic.twitter.com/SHwfxd6Uq8 — Abby Jones (@_abigaiiiil) February 25, 2024

Obeta se torej pravi test za prerojeno obrambo Kiddove zasedbe, ki se v tej sezoni z Indiano še ni pomerila. Če bo Dallas premagal tudi Indiano, bo poskrbel za najdaljši zmagoviti niz v zadnjih 12 letih.

Pascal Siakam in Bennedict Mathurin sta zelo pomembna člena Indiane. Foto: Reuters

Indiana je na zadnji tekmi ugnala Detroit s 129:115, prvi polčas pa dobila z 72:43. To je bilo najmanjše število prejetih točk v polčasu za Indiano v tej sezoni. Izstopal je prvi zvezdnik Indiane Tyrese Haliburton (25 točk in 12 asistenc), izkazali so se tudi Pascal Siakam (20), T. J. McConnell (16), Bennedict Mathurin (15) in Myles Turner (13).

Pri Indiani bo zaradi zdravstvenih razlogov manjkal Aaron Nesmith, pri Dallasu, kjer imajo s poškodbo nosa opravka kar trije igralci, to sta poleg Dončića še Maxi Kleber in Dereck Lively II, a naj bi vsi trije zvečer stisnili zobe in pomagali ekipi, pa bo znova odsoten Dante Exum.

Atlanta močno oslabljena Foto: AP / Guliverimage Ameriški košarkarski zvezdnik Trae Young bo moral zaradi strgane vezi mezinca počivati najmanj štiri tedne, poroča The Athletic. Young je sicer enajsti strelec in drugi podajalec sezone v severnoameriški ligi NBA in ključni mož moštva Atlanta Hawks, ki na lestvici vzhodne konference zaseda deseto mesto, zadnje, ki še vodi v kvalifikacije za končnico. Young, ki ga je leta 2018 na naboru kot petega izbrala ekipa Dallas Mavericks in ga nato v menjavi za tretjega Luko Dončića poslala v Atlanto, je imel težave z roko že na zadnji tekmi proti Torontu, poroča STA. Dodatni pregledi so pokazali strgano vez, zaradi česar bo moral 25-letni organizator igre na operacijo. Po poročanju The Athletica bo manjkal najmanj štiri tedne, ko bo ponovno opravil pregled vezi.

Turneja, ki bo podala ogromno odgovorov

Luka Dončić je na zadnji tekmi blestel proti Phoenixu. Prispeval je 41 točk, 11 asistenc in devet skokov. Foto: Reuters Dallas z gostovanjem pri Indiani začenja krajšo peklensko turnejo po vzhodu. Po Indianapolisu bo gostoval še v Clevelandu, Torontu in Bostonu. Telički se bodo tako spopadli z zelo zahtevnimi tekmeci, a so v tej sezoni zelo dobri na gostovanjih, kjer so vknjižil 15 zmag in deset porazov.

Manj porazov v gosteh sta vpisala le vodilni Boston in pa Cleveland (oba devet). Ko se bodo košarkarji Dallasa v začetku marca vrnili domov, bo Dončić že dopolnil 25 let.

Vročemu Grku zmanjkala le ena asistenca

Pester tekmovalni dan v ligi NBA, predstavilo se bo kar 20 ekip, se je začel z nedeljsko matinejo Philadelphia 76ers in Milwaukee Bucks. Gostje so z lahkoto zmagali s 119:98.

Giannis Antetokounmpo se je izkazal na gostovanju pri 76ers, ki so zaradi poškodbe pogrešali najboljšega igralca Joela Embiida. Foto: Reuters

Grku Giannisu Antetokounmpoju je zmanjkala le ena asistenca do trojnega dvojčka (30 točk, 12 skokov in 9 asistenc), blestel pa je tudi Damian Lillard (24 točk, 9 asistenc, 7 skokov). Pester večer se bo končal s kalifornijskim obračunom med LA Clippers in Sacramentom.

Liga NBA, 25. februar:

Lestvica:

Preberite še: