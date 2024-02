Postal bo najboljši trener v liga NBA

Steve Kerr, ki je popeljal Golden State Warriors do štirih naslovov prvaka severnoameriške košarkarske lige NBA, bo postal najbolje plačan trener v zgodovini lige, poroča ameriška medijska mreža ESPN. V dveh letih bo zaslužil 35 milijonov dolarjev.

Kerr se je z vodstvom bojevnikov dogovoril za podaljšanje po izteku sedanje pogodbe ob koncu tega tekmovalnega obdobja, tako bo ostal trener do konca sezone 2025/26. Na sezono bo prejel 17,5 milijona, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Mreža ESPN, ki je citirala neimenovan vir, dodaja, da bo trener San Antonio Spurs Gregg Popovich sicer na leto dobival več denarja, vendar pa poleg trenerskega dela zaseda tudi mesto predsednika kluba.

Oseminpetdesetletni Kerr je h Golden Statu prišel maja 2014, med letoma 2015 in 2019 ekipo petkrat zaporedoma pripeljal v finale NBA, naslov pa osvojil v letih 2015, 2017 in 2018 ter nato še četrtega 2022. Ko igralec je bil petkrat prvak NBA, trikrat s Chicago Bulls in dvakrat s San Antonio Spurs.

Kerr bo vodil tudi reprezentanco ZDA na olimpijskih igrah v Parizu.

