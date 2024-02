Navijač Dallasa izgovoril psovko, a se ga ja superzvezdnik usmilil

Član Phoenix Suns Kevin Durant se je na zadnjem gostovanju v Dallasu, kjer je moral na koncu priznati premoč Luki Dončiću in njegovim soigralcem pri Dallas Mavericks, znašel v neprijetnem položaju že pred samim začetkom obračuna. Ko je pred tekmo pritekel v dvorano na ogrevanje, ga je navijačica Dallasa ozmerjala z besedo, ki ni za v javnost.

« Pour eux on est des animaux, des numéros de cirque »



Kevin Durant sur sa confrontation avec ces deux fans, dont l'une qui l'a insulté au moment de son entrée sur le parquet à Dallas :



« C'est comme s'ils ne nous voyaient pas comme des humains parfois. Quand tu as… pic.twitter.com/RcmC4Xwn3x — Basket-Infos (@Basket_Infos) February 23, 2024

Durant je pristopil k dvema navijačema Dallasa, ki sta s pivom v rokah stala tik ob parketu, se začel pogovarjati z njima in z varnostnikom, ki je ob neljubem dogodku nemudoma prišel.

"Zanje smo živali, cirkuške atrakcije, zabavljači, ne pa pravi ljudje," je superzvezdnik dejal za The Arizona Republic in nadaljeval: "Navijač me je označil za pra***, ko sem bil s hrbtom obrnjen proti njemu. Ljudje to ponavadi počnejo in govorijo raznorazne psovke. Navijačici sem dejal, da vem, da tega ne misli resno in da je ne bom dal izgnati iz dvorane, saj je plačala za karte, spila nekaj pijač, ampak obstajajo boljši načini, da pritegne mojo pozornost in se pogovori z mano, kot da me kliče pra***."