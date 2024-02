Najboljša ekipa lige lahko še preseže Dallas

V noči na nedeljo bodo v ligi NBA na sporedu le tri tekme. Najboljšo ekipo lige Boston Celtics čaka zahtevno gostovanje pri New York Knicks. Celtics so poleg Dallasa z Luko Dončićem trenutno najbolj vroča ekipa lige, obe moštvi sta namreč v nizu sedmih zaporednih zmag, proti Knicksom bodo lovili že svojo osmo. Na drugi strani so Knicks na zadnjih petih tekmah zmagali le enkrat.