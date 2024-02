Nočna mora za Dončića in Dallas #video

Štiriindvajsetletni slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je bil na zadnji tekmi izjemen, a se mu je po koncu dvoboja s Cleveland Cavaliers tako kot soigralcem pred oči spustila tema. Po veliki drami so se zmage s 121:119 veselili domačini, čeprav je še dve sekundi pred iztekom igralnega časa kazalo na uspeh Teksašanov, nato je neverjetno trojko z zvokom sirene s svoje strani zadel Max Strus in zavil tabor Dallasa v črno. Dončić je dvoboj končal z 45 točkami, 14 asistencami in 9 skoki, kar pomeni, da mu je le skok zmanjkal do trojnega dvojčka.

Cleveland Cavaliers : Dallas Mavericks 121:119 Mitchell 31 (trojke 7/11), Strus 21 (trojke 7/10); Dončić 45 (met za 3 6/11, za 2 11/18, prosti meti 5/5), 14 as., 9 sk., 3 ukr. žoge, 1 izg. žoga v 41 min., Irving 30.

Vrhunci tekme med Cleveland Cavaliers in Dallas Mavericks

Navijači Cleveland Cavaliers slavijo svojega junaka Maxa Strusa. S približno 18 metrov je ob zvoku sirene zadel zmagoviti koš in razžalostil gostujoči tabor, ki ni mogel verjeti, kakšna trojka je uspela domačemu košarkarju. Poraz je potisnil Dallas na osmo mesto zahodne konference, kar pomeni, da bi v tem primeru moral odigrati dodatne kvalifikacije za končnico, medtem ko so Cavs zdaj druga zasedba na vzhodu.

A je še 2,6 sekunde pred koncem kazalo na veliko zmagoslavje Mavericks, potem ko je Luka Dončić lepo asistiral P. J. Washingtonu, ki je izpod koša zadel za 119:118. Cavaliers niso imeli več minute odmora in žogo dali vročemu Strusu, ki je pred tem zadel že šest trojk – vseh 21 točk je tako dosegel s trojkami. Zalučal jo je s svoje sredine igrišče za veliko zmagoslavje. Njegov zmagoviti met z zvokom sirene je bil drugi najdaljši v ligi NBA po sezoni 1996/97.

Dončić je nekoliko oviral Strusa ob zmagovitem košu, a je slednjemu uspel izjemen met za zmago. Foto: Guliverimage

Najdaljši met je dosegel Devont Graham iz New Orleansa, ki je pred tremi leti zadel zmagoviti koš z 18 metrov.

Neverjeten met Strusa za zmago

Poraz je bil za Dončića in soigralce še toliko bolj frustrirajoč, potem ko so štiri minute pred koncem še vodili s 110:100. In prav Strus je bil tisti, ki ga bodo v taboru Dallasa sanjali, saj je v zaključku tekme zadel kar pet trojk.

Na svojo zadnjo tekmo kot 24-letnik, čeprav je bil v Sloveniji že 28. februar, ko Luka praznuje rojstni dan, je bil slovenski košarkarski dragulj sicer spektakularen. Dvoboj je končal s 45 točkami, devetimi skoki, 14 asistencami in tremi ukradenimi žogami. A mu ni bilo do veselja pred številnimi slovenskimi navijači, ki so se zbrali v dvorani Rocket Mortgage FieldHouse – Cleveland velja za največjo slovensko skupnost v ZDA. Po zadnjih ocenah živi v tem delu Amerike približno 60 tisoč izseljenih Slovencev in njihovih potomcev.

Prav posebnega sprejema je bil deležen tudi Kyrie Irving, ki je pred leti skupaj z LeBronom Jamesom popeljal Cavaliers do naslova prvaka lige NBA. In prav Irving je bil s 30 točkami in šestimi skoki še edini preostali razpoloženi igralec v gostujočem taboru.

Dramatičnih zadnjih pet minut igre

Dallasu pa ni kazalo dobro že v prvem polčasu. Natančneje v drugi četrtini, ko so domači vodili s 15 točkami razlike pri 56:41. A je Dončić s trojko začel preobrat vse do vodstva Mavs v zadnji četrtini z 10 točkami naskoka (110:100).

Luka je kot rock zvezdnik – v Clevelandu ga je pričakalo veliko slovenskih navijačev He’s a rock star, especially on Slovenian Heritage Night here in Cleveland with its large Slovenian population. pic.twitter.com/6HrPHuiEuB — Brad Townsend (@townbrad) February 27, 2024 pic.twitter.com/m05of4HNKw — Brad Townsend (@townbrad) February 28, 2024

Toda Cavalierji so v dobrih dveh minutah naredili hitro serijo 15:3, od tega je Strus zadel štiri trojke in Donovan Mitchell, ki je prav tako tekmo končal pri sedmih trojkah, še eno. Navijači so bili že takrat v deliriju, ozračje v areni pa dodobra naelektreno.

V ključnem trenutku je napako naredil Irving, ki je po podaji Tim Hardawayja jr. nenamerno prestopil črto za avt, kmalu zatem pa je Strus zadel novo trojko za 106:110. A se je Irving oddolžil in na drugi strani 3:16 pred koncem zadel trojko za 113:106. Vendar je imel Strus nov odgovor in iz rokava stresel novi trojki ter svoje moštvo 2:35 pred koncem približal na 112:113.

Ni minilo veliko časa, ko je Mitchell - ob Dončiću z 31 točkami drugi strelec dvoboja - z novo trojko popeljal Cleveland do vodstva s 115:113, nakar je Josh Green na drugi strani s hitrim prodorom 45,6 sekunde pred zadnjim zvokom sirene izenačil na 115:115. Spet je na sceno z novo trojko stopil Mitchell in popeljal Cavs do prednosti treh točk (118:115) - na semaforju je pisalo še 29,8 sekunde igralnega časa. Domači navijači so bili z mislimi že pri zmagi, a so morali še nekoliko počakati na končno veselje.

Dallas je namreč prek Irvinga hitro prišel do točke zaostanka, Cleveland pa je imel napad za zmago. Po dobri obrambi Dallasa so domači 8,3 sekunde pred iztekom izgubili žogo, posledično pa so se Mavs odprla vrata do raja. Dončić je po podvajanju lepo zaposlil pod obročem Washingtona, ki je na veliko veselje zadel za 119:118. A je bilo kratkotrajno, saj se je soj luči usmeril v osrednjega junaka Strusa, ki je zadel met kariere s svoje strani igrišča za 121:119.

"Ta poraz mora nekaj časa še smrdeti"

"Ne glede na bolečino poraza, moramo hitro obrniti na novo stran," je po porazu dejal glavni trener Jason Kidd, medtem ko je Irving na vprašanje, če je treba splakniti ta poraz, nazorno odgovoril: "Ne splakneš takšnega poraza. Ljudje smo. Ta mora še smrdeti nekaj časa. Nekaj čustev moraš dati iz sebe. Dreti se moraš, ko prideš v hotelsko sobo, ali se pogovoriti s komerkoli potrebuješ, šele nato splakneš. To je proces."

Foto: Reuters

Luka Dončić in soigralci ne bodo imeli veliko počitka, saj jih že v noči na četrtek čaka težko gostovanje pri Toronto Raptors, ki so zmagali tri zaporedne obračune, to pa bo za slovenskega košarkarja prva tekma pri dopolnjenih 25 letih.

Dallas je v zadnjih desetih tekmah izgubil le trikrat, a ima zdaj dva zaporedna poraza. Popotovanja po vzhodu tako ni začel dobro, potem ko je pred tem že izgubil proti Indiana Pacers. Po gostovanju v Kanadi bo sledil še prihod na vroč teren v Boston - najboljša ekipa lige -, nakar bodo Dončićevi naporen teden zaključili na domačih tleh proti Philadelphia 76ers in to ob 19. uri po našem času.

Liga NBA, 27. februar:

Lestvica:

Preberite še: