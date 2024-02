Najprej ustavili Dallas, nato je njihov niz končal Toronto

Košarkarji Indiana Pacers so manj kot 24 ur zatem, ko so končali niz sedmih zmag Dallas Mavericks, lovili četrto zaporedno zmago, a proti Toronto Raptors izgubili s 122:130. Miami Heat je za četrto zaporedno zmago v gosteh premagal Sacramento. New York Knicks so do pomembne zmage prišli pred domačimi gledalci, odpor enega najbolj skromnih moštev Detroit Pistons so strli s 113:111. Najvišjo zmago večera so slavili Brooklyn Nets, ki so s 111:86 slavili pri Memphis Grizzlies.