Posebnih prvih 25 Luke Dončića

Vse od odhoda iz Slovenije v Španijo k Real Madridu pri 13 letih Luka Dončić pleni pozornost širše košarkarske javnosti. V nadaljevanju športne poti se je dvignil na takšno raven, da je postal globalna ikona in ga kot kakšno zvezdo rocka oblegajo na vsakem koraku.

Ne glede na pritiske, ki pritičejo njegovemu košarkarskemu življenju, ostaja odprt do zvestih privržencev. Ni se mu težko podpisati na majice, superge, letake, se fotografirati z navijači. Prav zaradi tega ga imajo še rajši.

Če k vsemu temu dodamo njegove izjemne predstave, ki se jim dnevno čudijo vsi ljubitelji oranžne usnjene žoge, je jasno, zakaj je tako oboževan. Lep podatek je ta, da je na letošnjem glasovanju za tekmo All-Star prejel 3,2 milijona glasov, kar je največ med vsemi branilci v zahodni konferenci.

V karieri je dosegel že veliko. Pred odhodom iz Evrope je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Postal je evropski prvak s Slovenijo in bil uvrščen v najboljšo peterko prvenstva. Z Real Madridom je nizal uspeh za uspehom. Leta 2018 je bil MVP Evrolige in MVP zaključnega turnirja, na katerem je madridski klub popeljal do naslova najboljšega na stari celini. S kraljevim klubom je bil trikrat prvak Španije, MVP španskega prvenstva, dvakrat je osvojil kraljevi pokal. In še bi lahko naštevali.

Navdušuje s širokim repertoarjem

Foto: Reuters Z odločnim korakom je vstopil v ligo NBA, kjer se je moral sprva dokazati številnim nejevernim Tomažem onkraj Atlantika. Nekaj časa so potrebovali, da so spoznali, kakšen razkošen repertoar ima. Vsi trenerji zdaj vsakodnevno govorijo, da ne najdejo načina, da bi ga ustavili. Da je korak pred obrambo. Če ga podvajajo, najde prostega igralca. Če ga pokriva manjši košarkar, ga hitro "nasadi" na hrbet in gre ritensko proti košu. Če ga pokriva večji, je s prvim korakom hitrejši od njega in gre mimo njega. Če ga že morda kdo vsaj delno preuči, se odloči za svoj značilen met s korakom nazaj. Vsi v en glas poudarjajo, da je košarkarski virtuoz.

Pohvali se lahko, da je bil novinec leta v krstni sezoni, da je od leta 2020 redni član najboljše peterke sezone. Vseskozi postavlja mejnike. Danes nekoliko drugačnega. Prehodil je pol abrahamove poti. "Star postajam," se je zasmejal Dončić po težkem porazu na gostovanju pri Cleveland Cavaliers, kjer je domačim zmago z metom s svojega dela igrišča priboril Max Strus. Prav Luka je bil ob njem, ko je zadel neverjeten met: "To je bila moja napaka. Bolj mi moral pritisniti nanj."

Nato je dodal: "Potrebujem dodatno rehabilitacijo. Ne, šalim se. Uživam v igranju košarke. Zadnji poraz je bil težek, a imamo že ponoči novo tekmo. Uživam v igranju košarke. "

Kaj je še uspelo Luki do dopolnjenega 25. leta, kar poudarjajo statistiki v ZDA? Dosegel je 10.825 točk, kar ga postavlja na tretje mesto za LeBronom Jamesom (13.927) in Kevinom Durantom (12.258). A je treba izpostaviti, da je LeBronu to uspelo na 505, Durantu na 461 in Luki na 380 tekmah.

sta edina košarkarja, ki sta na več tekmah dosegla 60 ali več točk. Dončić je edini košarkar, ki je pred dopolnjenim 25. letom dosegel 50 točk in se ob tem veselil trojnega dvojčka.

Prav tako se lahko pohvali, da je do 25. leta zbral največ trojnih dvojčkov (66), trojnih dvojčkov z več kot 20 točkami (61), z več kot 30 točkami (38) in več kot 40 točkami (8).

Zadel je 1.114 trojk, kar je največ od vseh košarkarjev v zgodovini, preden so dopolnili 25 let.

Le dva košarkarja v zgodovini sta sezono končala s povprečjem 32 točk, osem skokov in osem asistenc: Michael Jordan v sezoni 1988/89 in Dončić lani. Letos je denimo Luka pri naslednjih številkah: 34,3 točke, 9,5 asistence in 8,8 skoka na tekmo.

Čas za nadgradnjo sezone 2021/22?

Najpogostejša kritika na njegov račun je pomanjkanje zmag njegovega Dallasa. Roko na srce, Mavs niso imeli konkurenčne zasedbe, da bi lahko stopili na vrh. Lani so celo namerno izgubljali, da so imeli nato boljše izhodišče na naboru. Posledično se sploh niso uvrstili v končnico.

Kyrie Irving in Luka Dončić sta strah in trepet za tekmece. Foto: Reuters

Prišel je novinec Dereck Lively, ki je prinesel dodatno svežino pod košem, kjer so bili najšibkejši. Videti pa je, da so dober posel naredili zadnji dan letošnjega trgovanja. Dallas je namreč v svoje vrste dodal P. J. Washingtona in Daniela Gafforda. Z njima so dobili dodatno širino, pri rasti števila zmag pa je bila ključna vrnitev poškodovanega Kyrieja Irvinga.

Februarja je tako Dallasov izkupiček sedem zmag in trije porazi, kar je dober obet pred zaključkom rednega dela, v katerem si mora moštvo iz Teksasa še izboriti neposredno vstopnico za končnico. Od tega ga loči ena zmaga, trenutno je na osmem mestu.

Mnogi verjamejo, da bi lahko bil Dallas vroč v letošnji končnici, če bo zasedba ostala zdrava in se uvrstila med osmerico najboljših na zahodu. Zlasti naveza Dončića in Irvinga je za tekmece velika ovira. Kdo ve, kaj se lahko zgodi, če v pravem trenutku najdejo formo, kot so jo pred dvema sezonama, ko so jih šele v konferenčnem finalu zaustavili kasnejši prvaki Golden State Warriors.