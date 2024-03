Prvaki lige NBA, med njimi tudi Čančar, ganili nekdanjega soigralca #video

V ligi NBA je bilo v noči na petek odigranih osem tekem. Prvaki Denver Nuggets so se prvič po lanskem finalu pomerili z Miamijem. Doma so ga premagali s 103:97, podaljšali niz zaporednih zmag, pred srečanjem pa je prstan za zmagovalca lige NBA prejel še njihov nekdanji soigralec Thomas Bryant. Los Angeles Lakers, pri katerih je LeBron James vse bližje neverjetnem mejniku, 40 tisoč doseženim točkam, so po podaljšku ugnali Washington, Phoenix pa je bil boljši od Houstona.

V ponovitvi lanskega finala, to je bil njun prvi medsebojni dvoboj v tej sezoni, je Denver premagal Miami s 103:97. Prvaki so se po poškodbi Jamala Murrayja, ki si je v drugi četrtini zvil gleženj, znašli v težavah, a ga je v napadu odlično nadomestil Michael Porter Jr. Dosegel je 30 točk, bil prvi strelec srečanja, dodal pa še 11 skokov. Nuggets so tako dosegli že peto zaporedno zmago po premoru zaradi spektakla All-Star.

Prvi zvezdnik Denverja Nikola Jokić je prispeval 18 točk, 11 skokov in 7 asistenc ter s tem prekinil niz štirih zaporednih trojnih dvojčkov. Pri gostih sta dala največ točk Bam Adebayo (22) in Jimmy Butler (21).

Kako so nekdanji soigralci, med njimi tudi Vlatko Čančar, presenetili Thomasa Bryanta:

Pred dvobojem je sledila prav posebna slovesnost. Kentavious Caldwell-Pope je prstan, ki ga prejmejo prvaki lige NBA, predal Thomasu Bryantu. Ta je Nuggetsom pomagal do naslova, nato pa se iz Denverja preselil prav k Miamiju, a zaradi kazni ni smel odigrati srečanja. Zaradi vpletenosti v prepir na dvoboju z New Orleansom si je prislužil tri tekme neigranja, a mu je vodstvo lige NBA dovolilo, da pripotuje v Miami in se udeleži slovesne predaje prstana. Takoj po tem, ko je prejel prstan, je zapustil dvorano. Ko je prejel prstan, so ga presenetili nekdanji soigralci, med njimi tudi Vlatko Čančar, in ga objeli. Bryant ni skrival čustev in se zahvaljeval občinstvu.

Košarkarji Phoenix Suns, ki se v zahodni konferenci lige NBA borijo z Dallas Mavericks Luke Dončića za neposredno uvrstitev v končnico, so vknjižili novo zmago. Tokrat so bila sonca s 110:105 boljša od Houston Rockets, pri čemer je Devin Booker dosegel 35 točk, Kevin Durant pa 24. Ta čas je Phoenix na petem mestu zahodne konference z izkupičkom 35-24, Dallas je sedmi s 34-25. Vmes je na šestem mestu ta čas, zadnjem, ki neposredno vodi v končnico prvenstva, New Orleans s 35-25.

Dončić je z Dallasom tokrat počival, vendar ga že ponoči po slovenskem času čaka nov izziv, gostovanje pri najboljši ekipi vzhoda in lige NBA, Boston Celtics.

Stephen Curry je blestel v kultni dvorani Madison Square Garden. Foto: Reuters

Zvezdnik Golden Stata Stephen Curry je spet naravnal svoj met, dosegel je 31 točk in zbral 11 skokov ter popeljal Warriors do zmage nad New York Knicks s 110:99. Curry je na zadnjih treh tekmah metal le 31,5-odstotno ter le 21,6-odstotno za tri točke. Tokrat pa je že v prvi četrtini dosegel 11 točk in sedem skokov. Do polčasa v Madison Square Gardnu pa je dosegel 17 točk in deset skokov, skupno na tekmi tudi osem trojk. Jonathan Kuminga je dodal 25 točk za Golden State, ki je vodil celotno tekmo. Jalen Brunson je bil s 27 točkami prvi strelec kratkohlačnikov.

LeBrona Jamesa od čarobnega mejnika loči le še devet točk LeBron James je vse bližje 40 tisoč doseženim točkam v karieri. Foto: Reuters Los Angeles Lakers so po podaljšku s 134:131 ugnali Washington, ki je tako izgubil že 13. zapored. Anthony Davis je dosegel 40, LeBron James, ki je prispeval odločilno trojno za zmago v podaljšku, pa 31 točk. Neuničljivi 39-letni zvezdnik je tako od rekordnega mejnika 40 tisoč doseženih točk v karieri oddaljen le še devet točk. Tako se mu obeta priložnost, da se vpiše v zgodovino s prav posebnim podvigom v noči na nedeljo, ko se bodo Lakers pomerili z branilcem naslova Denverjem. Pri gostih sta za osebni strelski rekord sezone poskrbela Jordan Poole (34) in Marvin Bagley III (23). Nekdanji jezernik Kyle Kuzma je dosegel 20 točk, v podaljšku pa osem sekund pred koncem zgrešil trojko za izenačenje. Poole je ob zvoku sirene ob koncu rednega dela zgrešil trojko za zmago.

Dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA Giannis Antetokounmpo je v Charlottu dosegel 24 točk in deset skokov za Milwaukee ob zmagi Bucks nad Hornets s 111:99. Malik Beasley je na poti do 19 točk za Milwaukee, ki je zmagoviti niz podaljšal na štiri tekme in je na tretjem mestu vzhoda, dosegel pet trojk. "Na splošno mislim, da je trenutno naša osredotočenost res dobra," je dejal trener Milwaukeeja Doc Rivers.

Letošnji novinec sezone Victor Wembanyama je pomagal San Antonio Spurs prekiniti črn niz petih porazov in prispeval 28 točk in 13 skokov k visoki zmagi ostrog s 132:118 nad eno najboljših ekip zahodne konference, Oklahoma City Thunder. Za Oklahomo, ki po današnjem porazu na vrhu zahoda za tekmo zaostaja za vodilno Minnesoto Timberwolves, je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 31 točk, Jalen Williams pa 26.

Brooklyn Nets so bili v domači dvorani s 124:97 boljši od neposrednega tekmeca za dodatne kvalifikacije za končnico, Atlante. Cam Johnson je dosegel osebni strelski rekord sezone z 29 točkami, vključno s sedmimi trojkami.

Košarkarji Orlando Magic pa so s 115:107 premagali Utah Jazz na krilih Jalena Suggsa, ki je v zadnjih treh minutah tekme zadel tri trojke, ter Paola Branchera, ki je k zmagi prispeval 29 točk in devet skokov.

Liga NBA, 29. februar:

Lestvica:

