Različni obrazi istega dne: od slovenskega zmagoslavja do kalvarije in vrnitve na rumeni prestol

19. julij 2017

19. julij 2017 bo v zgodovino slovenskega kolesarstva zapisan kot dan, ko se je med etapne zmagovalce Dirke po Franciji vpisal tudi slovenski kolesar. To je bil Primož Roglič, ki je z zmago v 17. etapi dosegel prvo slovensko etapno zmago na največji etapni kolesarski dirki leta Tour de Franceu.

⚡️ FLASH ⚡️ Contador's panache, Bardet tries everything and Roglic flies to a stage win! Take a look at stage 17 in 30 secs! #TDF2017 pic.twitter.com/grI2wWPpf6 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2017

Takrat 28-letni Zasavec je zmagal v 183 kilometrov dolgi alpski etapi med krajema La Mure in Serre Chevalier. Roglič, ki je večino dneva preživel v begu, je odločilni napad sprožil dobrih 34 kilometrov pred ciljem na vzponu na prelaz Galibier. Čez najvišjo točko Toura tistega leta, 2.642 metrov visoki Galibier, je pripeljal prvi, s prednostjo več kot minute, nato pa na spustu izkoristil vse svoje vrline in se veselil etapne zmage.

Foto: Guliverimage "Noro. Neverjetno. Nimam besed. Za vedno si bom zapomnil ta dan. Ne najdem besed, kasneje bom ugotovil, kako veliko stvar sem dosegel. Načrt je bil napad na Galibier. Moje dekle in družina so danes tu. Ko sem videl vse slovenske zastave, sosede, družino ob trasi, je bilo res noro," je prave besede iskal Roglič. Na zmagovalnem odru je v slogu smučarskega skakalca zmago proslavil s telemarkom. Roglič je Tour tistega leta končal na 38. mestu.

19. julij 2023

Precej drugačno je bilo razpoloženje v slovenskem taboru na isti dan šest let pozneje, 19. julija 2023, ko je Tadej Pogačar povsem omagal v kraljevski etapi Dirke po Franciji.

Na trasi od Saint-Gervaisa do Courchevela (165,7 kilometra) je na prelazu Col de La Loze zapadel v veliko krizo in v primerjavi z vodilnim na dirki, Dancem Jonasom Vingegaardom izgubil kar 5:45 minut.

V najtežjih trenutkih je po radijski zvezi v spremljevalni avtomobil sporočil boleče besede: "I am gone, I am dead …" športni direktor Andrej Hauptman pa je moštvenemu kolegu Marcu Solerju naročil, naj bo vse do cilja ob Tadeju, Adam Yates pa naj se bori za obstanek na zmagovalnem odru.

Danec je v skupnem seštevku ta dan še izdatno povišal prednost pred še vedno drugouvrščenim Pogačarjem, ki si je v skupnem seštevku pred 18. etapo nabral že sedem minut in 35 sekund zaostanka.

Foto: Reuters "Danes enostavno ni bilo nog. Kot da nič, kar sem pojedel, ne bi šlo v noge. Na začetku klanca sem že mislil, da bom izgubil mesto na stopničkah. Zaradi vseh slovenskih navijačev in moštvenega kolega Marca Solerja ter celotne ekipe okoli sebe sem se boril do konca in ostal na drugem mestu," je v odzivu za organizatorje dirke o krizi dejal Pogačar in se zahvalil ekipi ter navijačem za podporo do cilja kraljevske etape.

"To je bil danes eden mojih najhujših dni na kolesu, toda moral sem se boriti do konca," je še dejal Pogačar, ki je za glavnim tekmecem precej zaostal že dan prej v posamičnem kronometru.

19. julij 2024

Povsem drugačna je bila slika leto pozneje, 19. julija 2024, ko je Pogačar v 19. etapi od Embruna do Isole 2000 napadel 9,5 kilometra pred koncem zadnjega klanca (16,1 kilometra/7,1-odstotni naklon), polovil ubežne kolesarje in zmagal.

Glavni tekmec Vingegaard in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), na koncu tretji, sta zaostala 1:42 minute in zasedla šesto oz. peto mesto, kar je v skupnem seštevku pomenilo, da je slovenski as prednost pred Dancem povišal že na 5:03 minute in zakoličil tretjo skupno zmago na Touru.

Foto: Reuters To je bil tudi dan, ko je Vingegaard pomahal z belo zastavo in priznal, da je njegovih upov za tretjo zaporedno zmago na dirki po Franciji konec in da se bo namesto tega osredotočil na branjenje drugega mesta pred Evenepoelom, ki je takrat zaostajal 1:58 minute za Vingegaardom.

19. julij 2025

Kako bo v kolesarsko zgodovino zapisan 19. julij 2025, bomo še videli, a glede na to, da je danes na sporedu najtežja etapa drugega tedna Toura, se lahko zgodi marsikaj. Kolesarji bodo na trasi od Pauja do Luchon-Superbagneres prevozili 182,6 kilometra in premagali kar 4.950 višinskih metrov. Od štirih kategoriziranih vzponov sta kar dva ekstra kategorije.

