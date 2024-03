Dončić obrnil prst proti sebi: Na meni je

Začetnih 11:0, ki jih je s trojko zaokrožil Luka Dončić, je napovedovalo, da bodo Dallas Mavericks pred svojimi navijači preskočili oviro, ki sliši na ime Philadelphia 76ers. Gostje so tudi tokrat igrali brez prvega zvezdnika Joela Embiida, a so v nadaljevanju tekme pokazali več želje po zmagi.

Po začetnem udarcu so se pobrali in v nadaljevanju prevzeli vajeti v svoje roke. "Zadeli smo tri trojke. Ne vem, kaj se je potem spremenilo," je Dončić pokomentiral začetek tekme.

Priigrali so si celo prednost 18 točk, s katero so se lahko pohvalili sedem minut pred koncem, ko je na semaforju American Airlines Arene pisalo 103:85. Domači so se vrnili v igro za zmago, ko so dobri dve minuti pred koncem zaostajali za sedem (103:110), pol minute pozneje pa je bilo zgolj –5 (105:110).

Podvig Dončića: šele četrti v zgodovini ligi NBA Učinek Luke Dončića proti Philadelphii: 38 točk (za tri 4/10, za dve 10/17, prosti meti 6/6), 11 sk., deset as., sedem izg. žog, ena ukr. žoga v 40 minutah. Dončić je postal šele četrti košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na treh zaporednih tekmah vpisal tri trojne dvojčke, pri čemer je vedno dosegel vsaj 30 točk. Odkar je dopolnil 25 let, je še na vsaki tekmi zbral trojni dvojček. Preostali trije košarkarji, ki jim je uspel takšen niz, so Oscar Robertson (štirikrat), Russell Westbrook (dvakrat) in Michael Jordan (enkrat).

"Ko sem pravi, mi sledijo"

A je zaključek pripadel gostom, ki so se veselili nove zmage, Dallas pa je zabeležil četrti poraz v zadnjih petih tekmah. Skozi celoten obračun je bilo videti, da fizična in mentalna energija nista bili pravi, in o tem vidiku so po koncu dvoboja veliko govorili vsi deležniki. "Obe nista bili pravi. Prava energija mora biti od prve minute. Sam moram biti boljši. Na meni je. Ko sem pravi, mi sledijo. Zato moram to narediti," je bil jasen Luka.

Na srečo si tekme v ligi NBA hitro sledijo druga za drugo in ni časa za premlevanje, zato je treba hitro najti pravi zagon za naporno popotovanje skozi sezono: "Težko je po takšnih tekmah. Prinesti moramo več energije."

A dvobojev z vzhodnimi ekipami še ni konec. V tem tednu bodo sledili še trije, v začetku naslednjega pa jih čaka še obračun na gostovanju pri Chicago Bulls. Najprej pa bodo v noči na sredo doma igrali proti Indiani, ki je bila pred dnevi na svojem terenu boljša od Dallasa, nato še v petek in nedeljo proti Miami Heat in Detroit Pistons.

Dodobra zavihati rokave, čez dober mesec bo že konec rednega dela

Dallas je po 61 odigranih tekmah na osmem mestu zahodne konference. Do konca rednega dela jih mora torej odigrati še 21. Če si bodo želeli priigrati vstopnico za končnico po koncu ligaškega dela, bodo morali biti uvrščeni med najboljšo šesterico. Sicer imajo s Sacramento Kings, ki so trenutno na tej poziciji, enako število zmag, vendar dva poraza več.

Foto: Guliverimage

V tem trenutku bi Dallas igral dodatne kvalifikacije za končnico, so pa trenutno na mestih med 7. in 10., ki zagotavljajo dodatne kvalifikacije, ekipe z vrhunskimi posamezniki – Phoenix Suns, Golden State Warriors in Los Angeles Lakers.

Četa Jasona Kidda bo morala do 14. aprila, ko igra zadnjo tekmo rednega dela, tako dodobra naviti tempo, če si bo želela priboriti neposredno vstopnico za končnico.