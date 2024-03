Milwaukee v lovu za številko šest pred visoko oviro

V noči na torek bo v ligi NBA v ospredju obračun ekip Milwaukee Bucks in Los Angeles Clippers. Bucksi so v zadnjem času nanizali pet zaporednih zmag, ključen za vzpon Milwaukeeja pa je bil zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki od premora za All-Star v povprečju dosega 31,4 točke, 11,8 skoka in 5,2 asistence na tekmo. Bucksom se bodo zdaj na pot postavili Los Angeles Clippers, ki so dobili zadnja dva obračuna, nazadnje so ugnali Minnesoto. Ta bo danes v domači dvorana pričakala Portland.