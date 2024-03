Alarm v Dallasu

Košarkarji Dallas Mavericks so z zadnjimi predstavami med svojimi navijači v boju za končnico poskrbeli za ogromno nezadovoljstva in skrbi. Na zadnjih obračunih še posebej v oči bodejo slabe predstave v obrambi, ki je v zasedbi Dallasa od All-Star odmora naprej najslabša v celotni ligi NBA.

"To je ekipa, ki lahko osvaja prvenstva," so si bili po veličastni zmagi Dallas in eni najboljših predstav v sezoni na začetku februarja ob zmagi nad Oklahomo City Thunder (146:111) odločno enotni NBA-strokovnjaki, ki pa so po zadnjih predstavah ekipe iz Teksasa znova zamenjali ploščo in namesto hvalospevov iščejo razloge za neprepričljive predstave Dallasa. Mavericks so sicer po prihodu P. J. Washingtona in Daniela Gafforda v ekipi dobili potrebno iskrico, nanizali sedem zaporednih zmag, a tako hitro, kot se je iskrica prižgala, se je tudi hitro ugasnila. Mavericks so namreč na zadnjih petih tekmah kar štirikrat izgubili, še posebej klavrna je bila njihova zadnja domača predstava proti Philadelphii, kjer je ekipa na igrišču delovala povsem brez ideje in energije.

Luko Dončića so razglasili za najboljšega igralca februarja. Foto: Guliverimage

Edina svetla točka na vseh tekmah je bil Luka Dončić, ki si je s svojimi predstavami prislužil tudi naziv najboljšega igralca meseca v ligi NBA, priznanje, ki ga je prejel četrtič v svoji NBA-karieri. Na zadnjih tekmah kot po tekočem traku niza trojne dvojčke, s povprečjem 34,5 točke je z naskokom prvi strelec lige, z 9,7 asistence tretji podajalec, a v zadnjem času tudi odlične individualne predstave Slovenca niso dovolj za rezultatski preblisk Dallasa.

Tako kot po praktično vsaki tekmi poudarja Dončić, ima trenutna zasedba Dallasa ogromno težav, predvsem z obrambo. Od All-Star vikenda se Mavericks ponašajo celo z najslabšo obrambo lige, saj v povprečju dosegajo 124,4 točke na tekmo, pred njimi je Washington, ki prejme 124,5 točke na obračun. Za primerjavo, ko so se Mavericks leta 2022 uvrstili v finale zahodne konference, so imeli Mavsi takrat sedmo najboljšo obrambo lige. Zato ni treba veliko seštevati, da je takšna obramba ob zgolj strelskih presežkih Dončića in Kyrieja Irvinga za precej zadržano zasedbo Dallasa, ki je imela ob tem do zdaj še ogromno težav s poškodbami, bistveno premalo.

Kyrie Irving je drugi strelec Dallasa. Foto: Reuters

Prav Irving je bil tisti, ki je po 27. porazu sezone poudaril, da prostora za podpovprečne predstave ekipe ni več. Ta v povprečju dosega 25,7 točke, 5,1 skoka in 5,1 asistence na tekmo z 49,2-odstotnim metom iz igre in rekordom kariere 42,2-odstotnim metom za tri točke.

"Moramo igrati z več energije, ni več prostora za izgovore. Do konca rednega dela nas čaka še 21 tekem, zavedamo se položaja, v katerem smo se znašli. Vemo, kaj je bilo lani, ko nam na koncu ni uspelo, poznamo občutek, ko ti povsem spodleti. Hkrati vsi vemo, kakšen pritisk to prinaša, tako od naših navijačev kot od medijev in javnosti. Pravi obraz te ekipe se bo pokazal zdaj, ko bomo videli, kako se bomo prilagodili tej situaciji. Ne smemo dovoliti, da podležemo občutkom. Toliko delov igre je, v katerih smo lahko boljši, začenši z mano. Pomembno je, da dobro komuniciramo in ne delamo panike, saj ni še nič izgubljenega," je bil jasen Irving, ki v zadnjem obdobju vleče voz Dallasa predvsem v drugih polčasih tekem.

Kidd na udaru

Ob pogosto neracionalnih odločitvah in bledih odločitvah na trenerskem stolčku se je na udaru že nekajkrat v sezoni znašel tudi trener Dallasa Jason Kidd, ki mu zdaj znova gori pod nogami. Med navijači Dallasa še posebej veliko nezadovoljstva povzroča visoka minutaža Tima Hardawaya Jr., ki je na zadnjem obračunu proti Philadelphii zadel le enega od osmih metov za tri točke, kar naj bi bila sicer njegova glavna odlika igra, sploh ob manku v obrambnih nalogah. Hardaway Jr. v povprečju je na zadnjih petih tekmah dosegal le 8,6 točke na tekmo z le 34,1 odstotka zadetih metov iz igre ob tretji najvišji minutaži v zasedbi Mavsov. "Moja naloga je, da v igro vključim fante, ki nam bodo poskušali pomagati zmagati, ob tem pa nikomur ne bomo obrnili hrbta, tudi če mu ne gre. Timmy se bori, postavljamo ga v položaj, da mu bo uspelo," ga je po enem izmed porazov branil Kidd.

Navijači Dallasa imajo vse manj potrpljenja in razumevanja za odločitve Jasona Kidda. Foto: Reuters

Ob tem bode v oči predvsem podatek, da Kidd priložnosti ne ponudi Jadenu Hardyju, ki je pred All-Star odmorom na šestih tekmah v povprečju dosegal 10,2 točke v 13,2 minute na parketu ob 55,8-odstotnem metu iz igre. Po odmoru in tekmi vseh zvezd pa mu Kidd tudi ob skromnih predstavah nekaterih drugih košarkarjev na čelu s Hardawayem Jr. namenja le 4,5 minute na tekmo. Po odličnem začetku je na zadnjih tekmah obsedel tudi Gafford, ki je ob prihodu iz Washingtona na prvih nekaj tekmah s svojo močjo pod košem navdušil navijače Dallasa, na zadnjih štirih srečanjih pa mu je Kidd na parketu namenil le dobrih 12 minut, tudi v minutah, ko je na parketu, pa se pogosto zdi, da ekipa ne zna in ne zmore izkoristiti prednosti v njegovi igri, sploh glede na njegove prednosti v igri v obrambi.

"Ko zadevamo, smo ena najboljših ekip v ligi in, ko nam met ne steče, smo ena od najslabših ekip," je po zadnjem porazu še dodal Kidd, ki bo s svojo ekipo do konca rednega dela moral še pošteno zavihati rokave. "Razumeti je treba, da se fantje šele vračajo po poškodbah in je potreben čas. Iščemo različne kombinacije za uspeh, še vedno pa je naš glavni cilj zmagovati," je še dodal trener Dallasa, ki je opozoril tudi na komunikacijo v ekipi.

"Fante skušamo spodbujati k odkritemu pogovoru. Moramo biti sposobni komunicirati in se pogovarjati, da si bomo pomagali. Zadnja predstava s Philadelphio je bila ena najslabših v sezoni. Moramo biti boljši v komunikaciji in sprejemanju kritike ter se s pozitivnim odnosom premakniti naprej," je še dodal Kidd. Ker je ostalo še 21 tekem, imajo Mavs še dovolj časa, da trend tekem obrnejo navzgor, z Dončićem in Irvingom pa so sposobni dviga po lestvici, je pa tudi res, da z vsakim porazom in srečanjem pritisk zmage le še raste. Če Dallas do odločilnega trenutka, ne bo zmogel najti zmagovite formule v boju za play-in ali končnico, pa bodo v zasedbi iz Teksasa morali temeljito razmisliti, kako naprej.

Lestvica lige NBA:

Preberite še: