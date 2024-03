Ekskluzivno: Dallasova okrepitev prihaja v Slovenijo

"Treba je vedeti, da Luka zelo dobro sodeluje z Dallasom in v Teksasu zainteresirano spremljajo vse okoli njega. I feel Slovenia znaki so na tekmah, zato ljudje ogromno vedo o Sloveniji. Nenormalno je, kaj vse se posledično zgodi zaradi košarke. Veliko je sodelovanja. In lahko povem še o enem sodelovanju. Dogovorili smo se namreč s Seanom Sweeneyjem, ki je pomočnik trenerja Jasonu Kiddu pri Dallas Mavericks, da bo v pomoč strokovnemu štabu naše članske reprezentance. Upam si reči, da je prav on naredil Giannisa Antetokounmpa, ko je ta začel košarkarsko rasti. Reprezentanco bomo poizkusili okrepiti še z nekom. Se pa že zdaj veselim tega sodelovanja," je v pogovoru za Sportal dejal športni direktor reprezentance Saša Dončić, ki bo gost naše redne nedeljske rubrike Druga kariera.

Saša Dončić pozdravlja prihod ameriške pomoči. Foto: www.alesfevzer.com

Kdo je Sean Sweeney? Sean Sweeney je z Jasonom Kidom delal že prej v Milwaukeeju in Brooklynu. Nazadnje je preživel tri sezone kot pomočnik trenerja pri Detroit Pistons in prej štiri kot pomočnik pri Milwaukeeju. Sweeneyeva NBA kariera se je začela pri Brooklyn Nets, kjer je začel kot koordinator videoposnetkov, preden je bil imenovan za pomožnega trenerja pred sezono 2013/14. Jason Kidd in Sean Sweeney. Foto: Guliverimage Pred tem je bil koordinator videoposnetkov na Univerzi Severne Iowe, delal pa je tudi na Univerzi Evansville. Prav tako je bil pomočnik trenerja na Anoka Ramsey Community Collegu (Cambridge) in na Univerzi Academy of Art v San Franciscu.

Verjame v Murića, upa na Čančarja

Sweeney pa ne bo prvi ameriški pomočnik v slovenski košarkarski reprezentanci. Pred leti je bil del strokovnega štaba že Chris Thomas, ki pa ni imel takšnega pedigreja, kot ga ima njegov ameriški kolega v vrstah Dallas Mavericks.

Zanimivo bo videti, ali bodo na Košarkarski zvezi Slovenije vrgli trnek tudi na kakšno od potencialnih "okrepitev" v igralskem kadru ali pa se bodo naslonili na enega od že preverjenih naturaliziranih dvojcev Mike Tobey – Jordan Morgan.

Sean Sweeney je v preteklosti delal z Giannisom Antetokounmpojem. Foto: Guliverimage

Predvsem pa Dončić upa, da bo Vlatko Čančar onstran Atlantika dobil zeleno luč za igranje za slovensko reprezentanco (lani avgusta si je v dresu izbrane vrste strgal sprednjo križno vez v kolenu), medtem ko pri Edu Muriću te dileme ni.

Kako pomembna sta za slovensko ekipo, je jasno povedal: "Ene stvari se ne zavedamo. Pozabili smo, da smo na svetovnem prvenstvu igrali brez obeh. Da se je na drugi tekmi poškodoval še Jaka Blažič. S to ekipo smo prišli v Manilo. Če bi bili vsi trije zdravi, bi bili neugodni za marsikoga v svetovnem merilu. Če se en poškoduje, je pri nas druga slika. Čančarjeva rehabilitacija poteka odlično. V NBA imajo določena pravila glede vrnitve po poškodbah, zato moramo še počakati. Pričakuje se, da naj bi bil v začetku junija polno rehabilitiran. Murića imam priložnost gledati od blizu. Ne vem, če je v življenju bil na takšni ravni kot zdaj. Najbolj optimistično je, jaz sem po naravi večni in morda nerealen optimist, da bi bila oba na voljo za olimpijske kvalifikacije. Murić bo zagotovo, želel pa bi si, da bi bil zraven prav tako Čančar. Spomnimo se, kaj sta delala Čančar in Murić Jonasu Valančiunasu in Domantasu Sabonisu na tekmi proti Litvi v kvalifikacijah za prejšnje olimpijske igre. In z njima je Slovenija glavni favorit olimpijskih kvalifikacij v Grčiji."

Sean Sweeney Foto: Guliverimage

Izbranci Aleksandra Sekulića, ki so uspešno z dvema zmagama proti Ukrajini in Izraelu začeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025, bodo med 2. in 7. julijem igrali na olimpijskih kvalifikacijah v Atenah, kjer bodo najprej nastopili v skupini A skupaj s Hrvaško in Novo Zelandijo. V polfinale se bosta uvrstili najboljši ekipi iz skupine, na olimpijske igre pa bo nato odpotovala le zmagovalna reprezentanca turnirja. V skupini B bodo nastopili Grčija, Egipt in Dominikanska republika. Olimpijski košarkarski turnir v Parizu se bo nato začel 27. julija – vstopnico za olimpijske igre pa imajo ob gostiteljih Francozih že države Avstralija (najboljši predstavnik Oceanije na lanskem svetovnem prvenstvu), Japonska (Azija), Južni Sudan (Afrika), Kanada (najboljša ameriška ekipa), Nemčija (najboljša evropska ekipa – svetovni prvak), Srbija (druga najboljša evropska ekipa) in ZDA (druga najboljša ameriška ekipa).