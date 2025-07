To naj bi bil novi izbranec Jennifer Aniston

Pretekli konec tedna, ko so Američani praznovali svoj največji državni praznik, je igralka Jennifer Aniston uživala v Evropi, na Majorki je bila v družbi igralca Jasona Batemana in njegove žene, z njimi pa je bil po poročanju ameriških tabloidov tudi njen novi spremljevalec, hipnoterapevt Jim Curtis.

To ni bilo prvič, da sta se skupaj pojavila v javnosti, že prejšnji mesec so ju skupaj opazili v luksuznem hotelu v severni Kaliforniji, zdaj pa so natančni spletni detektivi ugotovili, da Jennifer Aniston na družbenih omrežjih že nekaj časa sledi postavnemu hipnoterapevtu in všečka njegove objave.

O Jimu Curtisu za zdaj ni veliko znanega, razen da se opisuje kot "učitelj preobrazbe in hipnoterapevt" ter da ima na Instagramu, kjer deli globoke misli o odnosih in osebnostni rasti, več kot pol milijona sledilcev. Svojo metodo terapije opisuje s skovanko "hipnoizpolnitev", ki po njegovih besedah ljudem pomaga "osvoboditi se svoje preteklosti in ustvariti povsem novo realnost z močnimi vezmi ljubezni".

Jennifer Aniston je na poznanstvo z njim namignila že nekajkrat, maja letos je na Instagramu objavila njegovo knjigo o moči manifestacije, že aprila pa nanj namignila, ko je povedala, da je s pomočjo hipnoze premagala strah pred letenjem.

