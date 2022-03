Igralec razkril: Dolgo časa sem mislil, da sem ženska #video

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.15 ogledali komedijo z naslovom Zamenjava (The Switch), v kateri bosta v glavnih vlogah nastopila Jennifer Aniston in Jason Bateman. Igralca sta v intervjuju razkrila nekaj zanimivosti o svojem delu in sebi.

V komediji Zamenjava (The Switch) Jennifer Aniston igra v vlogi Kassie, pametne in zabavne ženske, ki se kljub nasprotovanju najboljšega nevrotičnega prijatelja Wallyja (Jason Bateman) odloči, da je čas za umetno oploditev, čeprav bi morala naposled otroka vzgajati sama. Pri tem ji pomaga darovalec Roland (Patrick Wilson). Toda njeni načrti se podrejo, ko pomotoma zanosi z napačnim darovalcem, kar bo odkrila šele čez sedem let, ko Wally spozna Kassienega sina in opazi neverjetno podobnost.

V začetku intervjuja je igralka Jennifer Aniston najprej spregovorila o tem, kako je sodelovati v filmu, ki ima takšno zgodbo, s katero se lahko gledalec poistoveti, in ali jo je strah, kakšna morebitna osebna vprašanja bi to lahko sprožilo. "Mislim, da se to samo zgodi. Pri vsem. Vsi bodo verjetno delali primerjave. Ne obremenjujem se s tem, kakšna bi bila mogoča vprašanja. Pripravljena sem na vse," je odgovorila Jennifer.

Njen soigralec Jason Bateman v filmu nastopa v vlogi lika, ki se nenehno sprašuje, kaj je narobe z njim. Voditelj je v nadaljevanju glavnega igralca povprašal o tem, kaj je v resničnem življenju pri sebi ocenil kot nekaj, kar je pri njem narobe. Jason se je sprva zasmejal, nato pa odgovoril: "Zelo pogosto si umivam roke. Za tem obstaja zgodba, ampak ne poznava se dovolj, da bi jo delil s teboj." Nato je v šali dodal še, da je dolgo časa mislil, da je ženska.

Voditelj je nato izpostavil, da Jennifer Aniston deluje zelo dostopno, ker je v svoji karieri nastopala v filmih, s katerimi se lahko gledalec precej bolj poistoveti, kot je denimo odhajanje s prizorišča eksplozije. Marsikdo se je namreč srečal z razhodom, zapleti v ljubezni, izgubo psa ali pa ima težave z zanositvijo. "To mi je pri mojih vlogah najbolj všeč. Gre namreč za resnično življenjsko situacijo, ki ima običajno histeričen preobrat. To se mi zdi zanimivo, obenem pa se lahko ljudje povežejo z zgodbo povežejo," je priznala Jennifer, dodala pa še: "V tem filmu je obravnavano poglavje novo in sveže. Najbolj zanimivo in smešno pri tem filmu je to, kako obravnava temo, ki velja v svetu za tabu."

V filmu glavna igralka pogosto uporablja frazo, s katero označi neko dejanje, kot tipično za njenega soigralca. Voditelj je zato Jasona vprašal, kako bi tovrstno frazo lahko uporabil v resničnem življenju zase. Jason je razkril: "O moj bog. To bi moral vprašati mojo ženo. Verjetno pretirano razmišljam ali govorim o nečem. Res imam rad svoj glas, zato se kar pripravi na dolg intervju."

Celoten intervju si lahko pogledate v videoposnetku spodaj:

Komedijo Zamenjava (The Switch) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.15. Pred tem pa si lahko ogledate še zabavno oddajo Pri Črnem Petru, ki se bo pričela ob 19.45, v njej pa bo gostoval Jure Godler. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

