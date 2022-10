Jennifer Aniston ga je soočila z dejstvom, da je alkoholik

Matthew Perry je razkril nove podrobnosti svojega boja z odvisnostjo od alkohola in drog, med drugim tudi to, kako ga je na trdna tla postavila soigralka iz Prijateljev.

Po velikem razkritju, kako ga je odvisnost skoraj pokopala, je igralec Matthew Perry zdaj v intervjuju z Diane Sawyer povedal še več podrobnosti o svoji dolgoletni zlorabi alkohola in opioidov, med drugim tudi to, kako mu je Jennifer Aniston, soigralka iz serije Prijatelji, dejala, da ve, kaj se dogaja z njim.

"Vemo, da piješ," mu je dejala, ko je bil v enem najhujših obdobij odvisnosti, "zavohali smo te."

Jennifer Aniston in Matthew Perry v lanski posebni oddaji ob 25-letnici serije Prijatelji Foto: Profimedia

"To je bil res strašljiv trenutek," je o pogovoru z Jennifer Aniston dejal Perry in dodal, da mu je bila prav ona v izjemno oporo: "Za to sem ji resnično hvaležen."

Razkril je tudi, kako je v obdobju, ko je bil na dnu, jemal več kot 50 močnih protibolečinskih tablet na dan, jih kombiniral z metadonom in antidepresivi ter zalil z litrom vodke. Dodal je, da je skozi različne sezone Prijateljev mogoče spremljati potek njegove odvisnosti: "Ko sem imel veliko kilogramov, je bilo to zaradi alkohola, ko sem bil vitek, je bilo to zaradi tablet. In ko sem ime kozjo bradico, je bilo veliko tablet."

