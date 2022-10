Zvezdnik Prijateljev zaradi drog skoraj umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zdravniki so moji družini rekli, da imam le kakšna dva odstotka možnosti za preživetje," je o najtemnejšem obdobju svojega življenja dejal Matthew Perry.

Ni skrivnost, da je imel igralec Matthew Perry, najbolj znan po vlogi Chandlerja v seriji Prijatelji, dolga leta hude težave z odvisnostjo od alkohola in opioidov. Zdaj pa je razkril, da je njegovo življenje v nekem trenutku viselo na nitki.

Pred štirimi leti, ko jih je imel 49, je skoraj umrl, potem ko mu je zaradi pretiranega uživanja opioidov počilo črevo, je povedal v intervjuju za revijo People.

"Zdravniki so moji družini rekli, da imam le kakšna dva odstotka možnosti za preživetje," je povedal Perry, "umetno so me ohranjali pri življenju." Razkril je, da je bil dva tedna v komi, po tem pa je devet mesecev živel s stomo, odprtino na trebuhu, na katero je pritrjena vrečka, v katero se steka blato.

Kljub črnogledim napovedim zdravnikov je še vedno živ, zdaj pa se pripravlja na izid biografije v začetku novembra, v kateri je popisal, kako so droge in alkohol uničile njegovo življenje. "Zdaj sem še kar zdrav," je ob tem dejal za revijo People. Sicer ni razkril, kako dolgo je že čist, dejal je le, da se trudi takšen ostati iz dneva v dan.

Da je vredno ostati trezen, ga spominja 14 brazgotin na trebuhu, ki so mu ostale po operacijah, ter svarilo njegovega psihoterapevta: "Rekel mi je: Naslednjič, ko boš hotel vzeti Oxycontin (opioidno protibolečinsko zdravilo, op. p.), le pomisli, kako bi bilo do konca življenja živeti s stomo. Takrat se mi je odprlo majhno okno, skozi katerega sem zlezel in zdaj Oxycontina nočem več."

