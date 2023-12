Julia Roberts prvič spregovorila o smrti Matthewa Perryja #video

O svojem nekdanjem partnerju in sodelavcu, ki je umrl 28. oktobra, na njen rojstni dan, je povedala: "Mislim, da nam vsem pomaga, da cenimo to, kar imamo, in da nadaljujemo na pozitiven način, kolikor lahko."

Julia Roberts reflects on her guest spot in 'Friends' during Season 2's 'The One After the Super Bowl' and remembers the late Matthew Perry. pic.twitter.com/ir2HgvCz4D — Entertainment Tonight (@etnow) December 5, 2023

Par sta bila med letoma 1995 in 1996

Nekdanji par se je spoznal na snemanju serije Prijatelji, v kateri je Robertsova igrala Perryjevo partnerko. To naj bi bil tudi njen edini pogoj, da je vlogo v seriji sprejela. Kasneje sta se zaljubila ter bila par šest mesecev med letoma 1995 in 1996.

O njuni romanci je v svoji knjigi spominov, ki jo je izdal lani novembra, pisal tudi Matthew Perry. Pojasnil je, da ji je, še preden sta se spoznala, poslal šopek vrtnic s sporočilom: "Edino, kar je bolj vznemirljivo od obeta, da boš sodelovala v seriji, je to, da imam zdaj izgovor, da ti pošljem rože."

Na njun odnos je močno vplival njegov boj z odvisnostjo od drog in alkohola. To naj bi bil tudi povod za razhod, saj se mu je zdelo, da ni dovolj dober zanjo. "Razmerje z Julio Roberts je bilo zame preveč. Ves čas sem bil prepričan, da me bo zapustila. Nisem bil dovolj dober zanjo, nikoli ne bi mogel biti. Bil sem zlomljen, skrivljen, nevreden ljubezni. Da bi se izognil neizogibni agoniji, ko bi jo izgubil, sem prelepo in izjemno Julio Roberts zapustil," je zapisal v avtobiografiji z naslovom Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

