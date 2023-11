Umrl je na rojstni dan Julie Roberts, ki jo je zapustil po šestih mesecih zveze

Matthew Perry in Julia Roberts sta se začela videvati leta 1995, ko je snemal svetovno uspešnico Prijatelji. Ona je kot gostja nastopila v drugi sezoni Prijateljev, vlogo v seriji pa je menda sprejela pod pogojem, da bo njen lik povezan s Chandlerjem, ki ga je igral Perry.

Kot je Matthew Perry razkril v avtobiografiji, ki jo je izdal novembra lani, ji je takrat poslal tri ducate rdečih vrtnic in priložil sporočilo: "Edino, kar je bolj vznemirljivo od obeta, da boš sodelovala v seriji, je to, da imam zdaj izgovor, da ti pošljem rože."

Še preden sta se spoznala v živo, sta si začela dopisovati po faksu. Kot je v avtobiografiji zapisal Perry, sta si pošiljala "na stotine" faksov na dan, čeprav sta imela oba zelo natrpane urnike. Njena sporočila je opisal kot pametna, ob njih se je počutil, kot da "je bila na ta svet poslana, da ga razvedri".

Julia Roberts je imela epizodno vlogo v drugi sezoni serije Prijatelji. Foto: Profimedia

"Tako se je začelo trimesečno dvorjenje prek faksa. To je bilo pred internetom, pred mobilnimi telefoni - vsa najina komunikacija je potekala prek faksov, ki jih je bilo ogromno, na stotine," je razkril in opisal, kako je "od tri- do štirikrat na dan sedel pri svojem faksu in gledal papir, ki je počasi razkrival njeno sporočilo".

"Način, na katerega je nizala stavke, kako je videla svet, kako je ubesedila svoje edinstvene misli, vse to me je prevzelo," je opisal to obdobje. Faksi, ki sta si jih izmenjevala, so postajali vse bolj romantični in prerasli v večurne pogovore po telefonu, nato pa sta se končno spoznala tudi v živo. "Po tem naju nič več ni moglo ustaviti," je zapisal Perry, "vse bolj sva se predajala, ne vem, čemu, vendar sva se."

Julia Roberts in Matthew Perry v začetku leta 1996 Foto: Profimedia

Njuna zveza je trajala šest mesecev, leta 1996 sta se razšla. Kot je razkril Perry, je povod za razhod s "prelepo in izjemno" Julio Roberts dal on, ker se je boril z odvisnostjo in se mu je zdelo, da ni dovolj dober zanjo.

"Razmerje z Julio Roberts je bilo zame preveč. Ves čas sem bil prepričan, da me bo zapustila," je zapisal v avtobiografiji, "nisem bil dovolj dober zanjo, nikoli ne bi mogel biti. Bil sem zlomljen, skrivljen, nevreden ljubezni. Da bi se izognil neizogibni agoniji, ko bi jo izgubil, sem prelepo in izjemno Julio Roberts zapustil."