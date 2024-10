Zdravnik Mark Chavez, ki je bil obtožen v primeru smrti igralca Matthewa Perryja, povezane z mamili, je priznal krivdo. Grozilo naj bi mu desetletje zapora, a bo zaradi priznanja krivde in sodelovanja s tožilci verjetno prejel krajšo zaporno kazen.

54-letni zdravnik Mark Chavez je na sodišču v Los Angelesu priznal svojo krivdo pri distribuciji kirurškega anestetika ketamina. Chavez je tretja oseba, ki je v primeru priznala krivdo. Vodil je ketaminsko kliniko in prodajal ketaminske pastile Salvadorju Plasencii, ta pa jih je dobavil Perryju, zvezdniku televizijske serije Friends (Prijatelji), je poročal britanski BBC.

Chavez je eden izmed petih obtoženih v primeru Perryjeve smrti

Chavez je eden od petih obtoženih igralčeve smrti. 54-letnega igralca je oktobra lani mrtvega v džakuziju na njegovem dvorišču v južni Kaliforniji našel njegov pomočnik Kenneth Iwamasa. V svojem sporazumu o priznanju krivde je Chavez priznal, da je ketamin pridobil tako od svoje nekdanje klinike kot tudi od veleprodajnega distributerja na podlagi lažnega recepta.

Obdukcija je pokazala visoko koncentracijo zdravila ketamin v igralčevi krvi in ​​ugotovila, da so ga "akutni učinki" snovi ubili. Ketamin se sicer uporablja kot zdravilo za depresijo, anksioznost in bolečino.

Prav Perryjev pomočnik Iwamasa je sodeloval z obema zdravnikoma. Igralcu je v tednih pred smrtjo zagotovil za več kot 50 tisoč dolarjev (45 tisoč evrov) ketamina ter mu ga vbrizgal večkrat na dan, tudi na dan njegove smrti. Glede na obtožnico sta si zdravnika (Chavez in Plasencia) izmenjala sporočila, v katerih sta razpravljala o tem, koliko bi lahko Perryju zaračunala za zdravila, pri čemer se je eno izmed njunih sporočil glasilo: "Sprašujem se, koliko bo ta bedak plačal."

Chavez sodeluje v preiskavi

Tožba dovoljuje Chavezu, da prizna krivdo za manjšo obtožbo zaradi svojega sodelovanja v preiskavi, a mu kljub temu še vedno lahko grozi do deset let zapora. "Sprejel je odgovornost. Sodeluje," je sodišču povedal Chavezov odvetnik. Chavez je prav tako predal svoj potni list in se strinjal, da bo takoj predal tudi zdravniško licenco.

Med drugimi obtoženimi v zadevi je tudi Jasveen Sangha, t. i. kraljica ketamina, za katero tožilci trdijo, da je zdravilo Plasencii dobavila s pomočjo dveh drugih soobtoženih, Erika Fleminga in Chaveza. Zdravniku Plasencii grozi 120 let zapora, Sanghi pa dosmrtna kazen.

