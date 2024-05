Smrt igralca Matthewa Perryja preiskuje policija

Losangeleška policija je potrdila, da preiskuje okoliščine smrti Matthewa Perryja, ki so ga lansko jesen našli mrtvega na njegovem domu.

Matthew Perry, najbolj znan po vlogi v humoristični seriji Prijatelji, je konec oktobra lani umrl zaradi "akutnih učinkov ketamina," je pokazala obdukcija. V torek pa je losangeleška policija v sporočilu za javnost potrdila, da z zveznim uradom za boj proti drogam (DEA) preiskujejo okoliščine Perryjeve smrti.

Rezultati obdukcije 54-letnega igralca, ki je v svojem domu v Los Angelesu umrl 28. oktobra, so pokazali, da je bila Perryjeva smrt posledica več dejavnikov – poleg utopitve tudi težav s srcem, predvsem pa velike količine ketamina oziroma njegove učinkovine buprenorfina, ki ga uporabljajo za blaženje opioidne krize in tudi za zdravljenje depresije. Ketamin je sicer v osnovi analgetik in anestetik.

Foto: Guliverimage

Zvezdnik je pred smrtjo dobival terapevtske odmerke ketamina za zdravljenje depresije in tesnobe, a je bila vsebnost ketamina v njegovi krvi ob smrti previsoka, da bi jo lahko pripisali terapiji, še poročajo ameriški mediji.

Perry se je sicer na vrhuncu svoje slave spopadal z odvisnostjo od protibolečinskih zdravil in alkohola, večkrat je bil tudi na odvajanju. Leta 2016 je v pogovoru za BBC Radio 2 izjavil, da se treh let snemanja serije Prijatelji praktično ne spomni, ker je bil ves čas pod vplivom drog in alkohola.