Kaj smo letos najbolj iskali na Googlu?

Če verjamemo letnemu pregledu spletnega iskalnika Google, je bilo letošnje leto tudi leto velikih filmov in smrti zvezdnikov. Med najbolj iskanimi na Googlu sta se tako znašla filma Barbie in Oppenheimer ter letos umrli igralec Matthew Perry. Tudi sicer so se številna iskanja na spletu letos nanašala tudi na informacije o umrlih, na spletni strani poroča britanski BBC.

Ljubitelji kinematografskega platna so rekorde podirali že samo z ogledom filmov Barbie in Oppenheimer. Že v uvodnem koncu tedna sta v kinematografske blagajne filma skupno prinesla 237, 4 milijona ameriških dolarjev. Veliko zanimanja za Barbie in Oppenheimerja je prineslo tudi novo skovanko Barbenheimer. Filma trenutno vodita po številu nominacij za zlati globus.

Velikokrat smo iskali tudi Shakiro

V iskalniku se je velikokrat letos pojavila tudi glasbenica Shakira. Prvič je bila na naslovnicah januarja s svojo pesmijo o nekdanjem partnerju Gerardu Piqueju, ki je podrla rekorde na YouTubu v Latinski Ameriki. V drugi polovici leta se je znašla v središču pozornosti, ko so jo v Španiji obtožili davčne goljufije, kar se je končalo z izvensodno poravnavo v višini 7,5 milijona evrov.

Iskali smo informacije o umrlih

Ne preseneča, da so se številna iskanja na spletu letos nanašala tudi na informacije o umrlih. Zvezdnik serije Prijatelji Matthew Perry, ki je umrl oktobra, star 54 let, je bil najbolj iskan po vsem svetu v tej kategoriji. Na seznamu so med drugim še Tina Turner, Sinead O'Connor in Paul O'Grady.

Med najbolj iskani glasbenimi skupinami na svetu se je znašla tudi skupina Smash Mouth, potem ko je septembra umrl njihov frontman, 56-letni Steve Harwell. Skupina je najbolj znana po uspešnici All Star, ki je med drugim naslovna glasba kultne klasike Shrek iz leta 2001.