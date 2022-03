Imate monotono razmerje? Potem upoštevajte ta nasvet strokovnjakinje! #video

Milena Pleško je tudi v zasebnem življenju strokovnjakinja za povezovanje samskih. Na začetku intervjuja se je najprej strinjala z Evo Cimbola, da z njenim delom samskim olajša iskanje partnerjev, saj ljudje lažje sprejmejo nekaj, kar jim nekdo drug zagotovi, da je tisto pravo. "Sebe vidim kot neko sito. Ko prideta dva k meni, se z obema pogovorim. Povesta mi veliko o sebi, nato pa ju povezujem na način, kjer združujem neke vrednote oziroma vzorce. To je gotovo bolj varno in ljudje vedo, da sem jaz spoznala že oba, če gredo preko mene na zmenek, in jim je zato nekoliko lažje," je pojasnila Milena.

Strokovnjakinja je nato izpostavila pomembnost telesne govorice: "To je več kot 70 odstotkov naše govorice. Dvomim, da lahko besedam pripišemo deset odstotkov. Vedno prej vidimo vedenje in slišimo glas kot pa besede." V intervjuju je nato izpostavila še nekaj primerov vedenja, ki pri moških in ženskah kažejo na občutek (ne)naklonjenosti, poudarila pa, da z njihovim opazovanjem lahko hitro predvidiš ujemanje dveh oseb.

Milena je v nadaljevanju delila še nasvet za pare, ki so že dolgo v razmerju in imajo v njem občutek monotonosti: "Izrekanje hvaležnosti zvečer, ker svoje partnerje premalokrat pohvalimo, velikokrat pa jih skritiziramo. Če si zvečer partnerja povesta vsaj eno lepo stvar, ki sta jo eden pri drugem opazila čez dan, se mi to zdi ena res lepa stvar." Poudarila je tudi pomen skupnega preživljanja časa in medosebnega spodbujanja.

Eva Cimbola jo je nato povprašala še o njenem sodelovanju v šovu Poroka na prvi pogled, kjer poroka predstavlja začetek zveze, kar je lahko prednost ali pa slabost. "Za to je definitivno potrebno veliko poguma. Predvsem, ker živimo v ustaljenih vzorcih, kdaj in kako naj bi poroka zgledala. V šovu so bili prijatelji nad novico zelo šokirani. Meni se to ne zdi slabo, dokler se zavedamo, da se s tem zgodba šele začne, da sledi spoznavanje, grajenje mostu zaupanja, ne pa pričakovanje. Pričakovanja je treba pustiti na polički in dovoliti osebi, da pokaže, kakšna je."

Milena je zadovoljna, da je lahko kandidatom v šovu pomagala pri izbiri partnerja. Poudarila je, da je bilo zaradi vzorcev, ki smo jih v svetu dobili vsi, za kandidate zelo težko. "Zavedati se je treba, da so pari v kratkem času prehodili pot, ki jo normalen par prehodi v parih letih. In to je res velik izziv. Ne glede na to, kako se karkoli zaključi, polagam gledalcem na srce, naj imajo pred očmi, da je to za kandidate res velik eksperiment, preden karkoli sodijo," je za zaključek dejala Milena Pleško.

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

