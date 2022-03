"To bo izjemna zabava za vso družino" #video

V vsaki oddaji bo zvezdniški tekmovalni par poskušal pravilno uganiti, koliko let ima neznanec ali neznanka pred njimi, kar bo nedvomno prineslo tudi nekaj zabavne zadrege, začudenja in predvsem smeha. Vsak par bo na začetku prejel 20 tisoč evrov, ki pa jih bo izgubljal ali ohranjal. Vse bo odvisno od tega, kako uspešen bo pri dosojanju let.

Prvi tekmovalni par, ki se bo nocoj preizkusil v ugibanju let, bosta vedno zabavna Ranko Babić in Ana Maria Mitič, jutri pa bosta svoje sposobnosti opazovanja in pravilnega presojanja starosti preizkusila glasbenika Eva Boto in David Amaro.

"Predvsem lahko pričakujejo, da se bodo imeli fino. Mislim, da v zadnjih dveh, treh letih vsi ljudje živimo v neki napetosti, veliko groznega se dogaja in mislim, da potrebujemo vsaj malo sprostitve na televiziji. To je ena stvar, ki bo sprostila ljudi. Mogoče jih bo doma malo povezala, da se bodo zabavali. Vsa družina se bo usedla in vsi, od petletnikov do babic, se lahko igrajo, vsi lahko sodelujejo, vsi so lahko pametni, koliko je nekdo star. Predvsem pa bo dobra zabava, ker imam zelo dobre goste. Danes bosta to Ranko Babič in Ana Maria Mitič in vsi, ki ju poznamo, vemo, da sta zelo dobra," je o nocojšnji oddaji povedal voditelj Klemen Bučan.

Dodal je, da je bilo vzdušje izjemno že na snemanju oddaje in da so pri delu zelo uživali. Prepričan je, da se bo to čutilo tudi prek televizijskih zaslonov. Kaj je Klemen o novi oddaji še povedal, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Oddaja Leta štejejo bo prvič na sporedu že NOCOJ. Leta bomo ugibali vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu!

