Voditelj nove oddaje Leta štejejo: "To počnem že vse življenje" #video

V oddaji Planet Vau smo tokrat pod drobnogled postavili voditelja in stand-up komika Klemena Bučana, ki ga boste na Planetu lahko videli v vlogi voditelja nove prihajajoče oddaje Leta štejejo.

Klemen Bučan se že izredno veseli novega izziva. Na Planetu bo namreč vodil novo televizijsko oddajo Leta štejejo. V njej bodo tekmovalci ugibali, koliko let šteje oseba, ki je ne poznajo tako dobro. Tudi Klemen Bučan se je v prispevku v oddaji Planet Vau preizkusil v tovrstnem ugibanju. Poskušal je oceniti starost naše novinarke Eve Cimbola, a se pri tem ni najbolje odrezal.

Zabavna oddaja Leta štejejo predstavlja atraktivno novost na slovenskih televizijah. Tekmovalci pa se bodo v njej potegovali tudi za privlačne denarne nagrade. Ob tem je Klemen Bučan poudaril, da leta drugih oseb tako ali tako ugibamo vse svoje življenje. "Vsaj jaz to delam. Ko me nekdo vpraša, koliko sem star, mu vedno rečem, naj poskusi uganiti. Vsi se sprašujemo, koliko je nekdo star, ali pa sodimo, da je videti starejši, kot je. In da bi s tem lahko še nekaj zaslužil ali pa izgubil denar, je res dobra stvar," je priznal.

Voditelj je ob koncu izpostavil še, da se bodo med gledanjem oddaje v ugibanje let nedvomno vključili tudi gledalci. V oddaji bodo leta ugibali znani Slovenci, ki bodo tekmovali v parih.

Oddaja Leta štejejo s Klemenom Bučanom kmalu prihaja na Planet!

