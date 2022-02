Alpinist, ki je osvojil Everest: "Najtežje se je odpraviti od doma" #video

Tomaž Rotar je danes sicer splošno priznan zobozdravnik, že v zibelko pa mu je bila položena ljubezen do gora. V začetku intervjuja je najprej razložil, kaj je botrovalo odločitvi za osvojitev Mount Everesta, najvišje gore na svetu: "Šlo je za iskanje ventila. Enkrat sem si rekel, da tako ne bo šlo več naprej. 65-urni delovnik na teden ni postal samo obremenjujoč, ampak sem se začel spraševati o smislu vsega tega. Nato pa sem si nekega dne rekel, da potrebujem nekaj drugega, daljši odmor, na katerem mi misli ne bodo uhajale domov. Everest se mi je zdel za to idealen."

Po besedah Tomaža imata njegov poklic in alpinizem tudi kar nekaj skupnih točk. "Želja po napredovanju, natančnosti, po tem, da narediš tako v poklicu kot v športu čim manj napak," je pojasnil v gore zaljubljeni zobozdravnik. Odprava na najvišjo goro na svetu pa mu je prinesla tudi kar nekaj osebnih spoznanj. Ugotovil je namreč, da je pogrešljiv in da si bodo ljudje lahko popravljali zobe tudi, če njega ne bo. "Ordinacija bo delala, tudi če mene ni tam. Tudi družina je sposobna preživeti brez mene," je še pojasnil Tomaž.

Zaradi vseh tovrstnih razlogov bi alpiniste z lahkoto označili tudi za egoiste, s čimer se je Tomaž strinjal: "Če želiš priti na neko visoko goro, moraš biti egoist in misliti samo na svoj cilj, samo nase, ker sicer ne preživiš." V nadaljevanju intervjuja je priznal, da je tudi sam egoist takrat, ko mora biti, dodal pa še: "Vseeno mislim, da vsi, ki to počnemo, natanko vemo, kaj delamo. Družina te mora spoznati takšnega, kot si. Alpinizem in želja po osvajanju visokih vrhov sta del mene, kar me tudi definira. S tem jim obenem dajem tudi zgled, da bodo tudi sami sledili svojim sanjam, ne glede na posledice."

Naposled je Tomaž Rotar priznal še, kaj je pri vsem tem zanj najtežji korak: "Najtežje se je odpraviti od doma. V trenutku, ko letalo vzleti, postanemo popolnoma svobodni in vidimo samo še eno stvar – naše potovanje in cilj." Zobozdravnik pa je nato razkril še recept, kako lahko vsak osvoji najvišji svetovni vrh: "Bistveno je, da je človek vztrajen in da ne odneha. Zavedati se mora, da je življenje, ne glede na to, razmeroma dolgo. In da ga bo tudi, če mu prvič ne uspe, gora počakala. Vedno se splača znova poskusiti." Zato pa samo fizična pripravljenost, aklimatizacija na visoke nadmorske višine in dobra opremljenost za tak podvig niso dovolj.

"Bistvena je psihična priprava. Mislim, da zato mlada leta niso najboljša za vzpone na osemtisočake. Po mojem mnenju mora biti človek zrel in mora znati poslušati samega sebe. Vedeti mora, kakšen bo njegov odziv v težkih ali kriznih razmerah," je še pojasnil zobozdravnik in alpinist ob koncu intervjuja.

