Včasih pevka in plesalka, danes pa mojstrica obrazne joge #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali z Darjo Pristovnik. Slovenski javnosti se je prvič predstavila pred več kot 20 leti v plesno-pevski skupini Make Up. Pri 22 letih je morala Darja zaradi prometne nesreče prestati več operacij, zaradi katerih je bila nekaj mesecev nepremična. Danes je po več kot dveh desetletjih ponovno na nogah, njen poklic in poslanstvo pa sta tesno povezana z gibanjem telesa.

Darjo Pristovnik, nekdanjo plesalko in pevko, danes pa mojstrico tao joge obraza, je pri 22 letih zaznamovala huda prometna nesreča. "Na splošno se mi zdi, da imamo vsi v življenju neke prelomnice. Vsak tak dogodek je neka iniciacija. Od tebe je nato odvisno, kako boš nekaj naredil in kako boš šel naprej," je v začetku intervjuja dejala Darja Pristovnik.

Darjo je naprej gnal predvsem nagon. "Sam iščeš pot navzgor. Kakor da um na nekem nivoju dojame, da imaš še eno priložnost. In potem postaneš še bolj živ," je v nadaljevanju pojasnila Darja. Nekdanja članica skupine Make Up je po desetih letih s pomočjo zahodne medicine našla svoj ključ za to v alternativni medicini, ki jo danes podaja naprej. Pri tem ji je pomagala tudi prijateljica.

"Trening obraza, obraznih mišic je bila zlata jama za moje zdravje. Ko sem začela trenirati obrazne mišice, sem ugotovila, da ti to začne povezovati kanale in zbistri glavo, možganske funkcije. To te dvigne, in ko vztrajaš pri tem, s tem poženeš celo telo in vse začne funkcionirati. To se pozna na zdravju, počutju," je v intervjuju razkrila Darja.

Začeti pri telesu je za Darjo recept, ki ga priporoča tudi na drugih življenjskih področjih: "Vedno, ko začneš pri telesu in greš potem z izobraževanjem in prakso vedno bolj v globino, ugotoviš, da se poglabljaš ali dvigaš na vedno višje energetske nivoje. Naposled pa prideš do stvari, ki so manj otipljive na začetku, ampak jih lahko nato spremeniš v nekaj zelo otipljivega. Nato pa pristanemo pri tem čaranju, meditacijah in manifestacijah. Vse pa se začne v fizičnem telesu," je dodatno pojasnila Darja.

V sklepnem delu intervjuja je Darja delila eno svojih najljubših vaj za krepitev telesa in duha.

