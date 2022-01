Lepa strokovnjakinja razkrila, da je izgubila kar 60 kilogramov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko spremljate osmo sezono avstralske resničnostne oddaje Poroka na prvi pogled, v bomo spoznali tudi novo strokovnjakinjo. Simpatična Alessandra Rampolla, ki bo udeležencem šova svetovala na področju intime in seksa, je presenetila z razkritjem, da je pred časom doživela korenito spremembo svojega videza.

Diplomirana klinična seksologinja Alessandra Rampolla, ki bo v oddaji zamenjala dr. Trisho Stratford, naj bi še začinila dogajanje v oddaji Poroka na prvi pogled. Z različnimi izzivi in nalogami bo s svojim strokovnim znanjem ter izkušnjami pomagala udeležencem odkrivati skrivnosti in pomembnost intime.

Kljub temu da je avtorica petih strokovnih knjig s tega področja, pa bo 46-letna portoriška zvezdnica udeležencem šova svetovala tako na podlagi profesionalnih izkušenj kot tudi lastnih.

"Mislim, da so mi vzponi in padci v zakonu omogočili razumeti, kaj nekateri od teh parov doživljajo," je povedala Alessandra Rampolla, ki se je poročila leta 2007, štiri leta kasneje pa ločila. Poudarila je, da se je trudila, da bi zakon uspel, vendar jima z možem ni bilo usojeno, a sta ostala prijatelja.

Ni pa bila ločitev edina velika sprememba v njenem življenju. Alessandra je namreč razkrila, da je leta 2008 doživela tudi zelo dramatično fizično spremembo, ko je izgubila osupljivih 60 kg. "Imela sem operacijo in naredili so mi želodčni obvod. To je bila preobrazba tako fizično kot psihično. "Za operacijo se je odločila po tem, ko je poskušala imeti otroke z bivšim možem.

Alessandra pred operacijo in po njej:

"Moja odločitev ni imela nobene zveze z estetiko. To sem naredila zaradi svojega zdravja. V času, ko sem bila poročena, sem razmišljala o otrocih. Z vso to dodatno težo je možnih veliko različnih zapletov, ko poskušaš zanositi. To je bil glavni razlog," je povedala Alessandra.

Dodala je, da takšna operacija verjetno ni za vsakega, ampak je prepričana, da je v njenem primeru bila odločitev prava. "Pred tem sem poskusila veliko različnih načinov, ampak le to mi je zares pomagalo, da sem obvladala svojo težo."

