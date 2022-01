Odličen dosežek voditeljev v Milijonarju #video

Pred njima sta v oddaji na vroči stol sedli glasbenica Eva Hren in Ana Petrič, ki sta nadaljevali s kvizom iz prejšnje oddaje. Najprej sta pravilno odgovorili na deveto vprašanje, nato pa se je zataknilo pri desetem, ki zagotavlja najmanj 2.500 evrov dobitka. Vprašanje, kdo se je rodil kot Ferdinand Lew Alcindor, se je izkazalo za pretrd oreh.

Tudi polovička jima ni pomagala do pravilnega odgovora. Ker pa sta za izbrano organizacijo želeli zbrati čim več, sta se odločili tvegati, a se jima to ni obrestovalo. Za zavod Aktivna starost sta na koncu zbrali 300 evrov.

Kot zadnja sta v dobrodelni različici Milijonarja nastopila voditelja Katarina Braniselj in Igor Krmelj, ki sta s svojim znanjem navdušila. Pravilno sta odgovorila na 11 vprašanj, pri dvanajstem vprašanju pa sta se odločila odstopiti in vzeti priigrani denar.

Foto: Ana Kovač

To se je izkazalo za modro odločitev, saj jima je voditelj Jure Godler razkril, da bi bil odgovor, ki sta ga imela v mislih, napačen. Za projekt Botrstvo sta tako zbrala kar pet tisoč evrov. Več v zgornjem videoposnetku.

Znani obrazi za dober namen zbrali zajeten kupček denarja

Tekmovalci v zadnjih šestih oddajah Milijonarja so za dober namen skupaj zbrali zajeten kupček denarja. Glasbenici Damjana Golavšek in Irena Vrčkovnik pet tisoč evrov, voditelja novic v oddaji Jutro na Planetu Denis Malačič in Tadeja Magdič 300 evrov, plezalka Janja Garnbret in njen trener Roman Krajnik 7.500 evrov, Damjan Murko in vedeževalec Blaž 2.500 evrov, exatlonovca Franko Bajc in Denis Porčič - Chorchyp tisoč evrov, glasbenica Eva Hren in Ana Petrič 300 evrov, voditelja informativne oddaje Planet 18 Katarina Braniselj in Igor Krmelj pa pet tisoč evrov.

Foto: Ana Kovač

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.