Tako zgodaj si morata budilko nastaviti voditelja v jutranji oddaji #video

V oddaji Milijonar, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, se bosta v kvizu za dober namen preizkusila tudi voditelja novic v oddaji Jutro na Planetu Tadeja Magdič in Denis Malačič. Voditelja Jureta Godlerja je osupnilo razkritje, kako zgodaj morata vstati, da gledalcem navsezgodaj postrežeta s svežimi novicami.

Tadeja Magdič in Denis Malačič bosta denar tokrat zbirala za Sklad Viljem Julijan, in sicer za Kiana. "Gre za devetletnega fantka, ki boleha za hudo obliko avtizma, postavljenih pa ima tudi veliko drugih diagnoz. Ugotovili so, da mu pomagajo terapije z matičnimi celicami, nekatere pa stanejo kar deset tisoč evrov," je pojasnil Denis Malačič.

Tadeja Magdič in Denis Malačič Foto: Ana Kovač

Tadeja in Denis sta že nekaj mesecev voditelja novic v oddaji Jutro na Planetu, v kateri ju gledalci lahko ujamejo od ponedeljka do petka ob 7.25. In ker je voditelj Jure Godler že večkrat priznal, da ni ljubitelj zgodnjega vstajanja, ga je zanimalo, kdaj imata nastavljeno budilko, da lahko gledalcem zgodaj zjutraj postrežeta s svežimi novicami. "Kako je vstajati ob teh nečloveških urah?" se je pošalil.

"Meni ura zvoni ob 3.30," je povedala Tadeja in ga kar nekoliko osupnila. "Ampak je super. Brez težav dobim parkirni prostor, na cesti ni nikogar, zato sem v desetih minutah v službi. Kaj bi si človek lahko želel lepšega?" je dodala, nato pa razkrila še, da hodi spat ob 20.30.

Še pol ure prej se budilka oglasi pri Denisu. "Očitno potrebujem nekaj več časa za pripravo kot kolegica," se je ob tem pošalil. Več v zgornjem videu.

V nocojšnjem Milijonarju bosta kviz najprej nadaljevali Damjana Golavšek in Irena Vrčkovnik, na vroči stol pa bosta sedla tudi Janja Garnbret in Roman Krajnik.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

