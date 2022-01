Olimpijska prvakinja razkrila, kaj bo počela po koncu kariere #video

Janja Granbret bo za dober namen svoje znanje preizkušala v družbi svojega trenerja Romana Krajnika, s pomočjo katerega je slovenska plezalka na olimpijskih igrah v Tokiu postala sploh prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju. Oba upata na čim več pravilnih odgovorov v legendarnem kvizu in da bo zbrani znesek čim višji, saj ga bosta podarila otrokom v projektu Botrstvo.

Janja Garnbret, ki je pred kratkim postala tudi športnica leta, je v pogovoru z voditeljem Juretom Godlerjem v oddaji delila tudi nekaj zanimivosti iz svojega življenja; med drugim je razkrila, kaj si želi početi, ko bo končala svojo tekmovalno kariero.

"Jaz bi bila rada enkrat trenerka. Da bi predala to znanje, ki ga imam, naprej, vse to, kar sem se naučila skozi moje tekme. To bi si želela početi," je povedala in dodala: "Veliko imam izkušenj iz tekmovalnega pogleda, tako da bi znala nekemu tekmovalcu, ki je ravnokar začel tekmovati, dati dobre nasvete. Je pa še druga stran, ki jo Roman dobro pozna kot trener, in sicer da moraš znati delati z ljudmi, moraš vedeti, kdaj kaj reči in česa ne. Biti moraš potrpežljiv. Tega se moram še naučiti."

"Jaz mislim, da bo perfektna trenerka. Da bo po končani karieri lepo prevzela moje delo, da grem jaz lahko končno v 'penzjon'," pa je malo za šalo in malo zares povedal Roman. Več v zgornjem videu.

Jureta Godlerja je nato zanimalo še, kaj je bil Janjin najbolj nenavaden plezalski podvig. Njen odgovor izveste v nocojšnji oddaji Milijonar.

V nocojšnji dobrodelni oddaji Milijonar bomo spremljali še dva tekmovalna para. Najprej bosta zbiranje denarja za Hišo zavetja Palčica nadaljevali Damjana Golavšek in Irena Vrčkovnik, ki ju je sirena včeraj prekinila pri znesku pet tisoč evrov, na vroči stol pa bosta za dober namen sedla tudi voditelja jutranjih novic v oddaji Jutro na Planetu. Tadeja Magdič in Denis Malačič bosta zbrani denar namenila Skladu Viljem Julijan - za fantka Kiana.

