Znani Slovenki presenetili Godlerja in ga spravili v zadrego #video

Nocoj ob 19.45 se na Planet vrača legendarni kviz Milijonar. Prve oddaje bodo dobrodelne, svoje znanje pa bodo tokrat znani Slovenci preizkušali v parih. Poleg dobrodelnosti tokrat ne bo manjkalo niti smeha, za kar bosta poskrbeli energični glasbenici Damjana Golavšek in Irena Vrčkovnik.

Prve oddaje Milijonarja v novem letu bodo dobrodelno obarvane, posebne pa bodo tudi zato, ker se bodo znani obrazi 15 vprašanjem zoperstavili v parih. V prvi oddaji bosta vroča stola zasedli dobri prijateljici in vsem dobro poznani glasbenici Damjana Golavšek in Irena Vrčkovnik, ki sta se odločili priigrani znesek podariti Hiši zavetja Palčica.

Prvič bomo v Milijonarju videli, da se bodo tekmovalci preizkusili v parih. Foto: Ana Kovač

"Tja se, ne po svoji volji, zatečejo predšolski otroci od nič do šest let, na žalost. Tam se potem potrudijo v najkrajšem mogočem času najti urejene razmere, kamor ti otroci potem odidejo. Lahko se vrnejo tudi domov, če se razmere uredijo, ampak to je redko," je njuno odločitev razložila Damjana Golavšek.

Energični pevki bosta v oddaji poskrbeli tudi za veliko smeha in nekajkrat bosta presenetili tudi voditelja Jureta Godlerja. Že na začetku oddaje sta mu namenili pevski vložek, zaradi katerega sta ga spravili v zadrego. "Vidve si sploh ne predstavljata, kakšen pritisk je zdaj na meni, če vama narobe povem. Vidve sta mi zapeli nekaj, jaz bom pa narobe povedal. Kaj pa potem?" je ob tem povedal priljubljeni voditelj. Več v zgornjem videu.

Milijonar bo na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si boste lahko ogledali tudi na Planeteka.si.

