Poglejte, česa si Jure Godler ne želi v novem letu

"Moja leta so težka in betežna, saj sem na previsu v tretje življenjsko obdobje. 2021 ni bilo nič kaj boljše. Boli me križ, nič se mi ne da in popadla me je neverjetna strast po gobarjenju," se je sprva pošalil Jure Godler, potem pa dodal, da je vsaj na kariernem področju šlo vse po načrtu.

"Lahko se pohvalim z novim romanom Vohun, ki me je okužil, nekaj uspešnimi sezonami oddaj Ta teden in Milijonar ter približno štiridesetimi epizodami podcasta Gospoda, ki ga snemam z Davidom Urankarjem. V letu 2022 se vsekakor še ne želim upokojiti."

Veliko časa za počitek priljubljeni voditelj v teh dneh ne bo imel, saj se pospešeno pripravlja na snemanje nove sezone kviza Milijonar, ki se 3. januarja vrača na Planet. Prve oddaje bodo dobrodelne, znani obrazi pa bodo tekmovali v parih.

Vseeno se bo Jure v teh dneh lahko vsaj malce prepustil prazničnemu vzdušju. "Praznike ponavadi preživim doma. Z družino. Največkrat pa doma. Vsako leto je enako, ker sem človek ustaljenih rutin in ne maram preveč variabilnosti na nobenem področju, še najmanj pa doma. Mir in tišina sta tisto, kar mi najbolj prija po histeričnem decembru, in oboje najdem le doma," je povedal v svojem hudomušnem slogu.

Priljubljeni voditelj je izkoristil priložnost in ob koncu leta gledalcem nekaj zaželel. "Na področju želja žal nikoli nisem bil izviren, zato gledalkam in gledalcem Planeta v novem letu želim le tisti minimum, ki mora biti izpolnjen, da lahko sledi vse preostalo, torej zdravja in sreče, in da bi še naprej gledali Planet TV."

Milijonarja boste na Planetu spet lahko spremljali od 3. januarja. Na sporedu bo od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si boste lahko ogledali tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.