Toliko je v Piramidi sreče za dober namen uspelo zbrati glasbenikoma #video

Zadnja oddaja kviza Piramida sreče v tej sezoni je bila dobrodelna, svoje znanje in srečo pa so preizkušali znani Slovenci. Damjan Murko in Tilen Lotrič sta se pomerila proti Dejanu Krajncu in Jerneju Brileju. Več znanja in sreče sta pokazala druga in za dober namen zbrala lep znesek.