Zaradi tega nam praznike vsako leto lepšajo iste melodije in filmi #video

Med prazniki večina ljudi vsako leto znova pogleda film Sam doma (Home Alone) ali prepeva klasične božične glasbene hite. Tudi novo leto se uradno ne začne, dokler Alfi Nipič ne odpoje Silvestrskega poljuba. "Ko slišimo neko znano pesem, se nam zgodi to, da se ob tem v možganih sprošča nevrotransmiter dopamin, ki povzroči občutek sreče, radosti, zadovoljstva. Ljudje želimo ta občutja ponavljati," je pojasnil naš sogovornik.

Ljudje si prizadevamo za ponavljanje teh občutij zaradi dobrega počutja, obenem pa si želimo, da bi to trajalo. Pri praznično obarvanih melodijah in filmih pa obstaja še en razlog za njihovo vsakoletno poslušanje in spremljanje: "Ko gledamo te filme in poslušamo te melodije, ni nujno, da so nam dejansko všeč same po sebi, ampak nam je lahko bolj všeč vse tisto, kar pride zraven." Tudi glasbenice so poudarile, da se zatekajo k poslušanju božičnih hitov ravno zato, ker njihova sporočilnost izpostavlja domačnost, zimo, lučke in praznični čas na splošno.

"Bolj ko jih poslušamo, bolj se počutimo praznično," je še povedal naš sogovornik, dodal pa: "Tudi če nam gredo na živce, brez tega praznikov ni." Sogovornice so v nadaljevanju izpostavile tudi nekaj slovenskih klasičnih božičnih pesmi, ki pa jih po njihovem mnenju ni prav veliko, zato se zatekajo k ameriškim.

Naše praznike pa seveda lahko dopolnijo tudi druge dobrine, ki v nas vzbudijo enak odziv kot skladbe in filmi. Med te spadajo božična jelka, okraski in vse, kar nam pričara praznično vzdušje v času, ko se začenja nekaj novega. "Lučke ljudi privlačijo tudi vizualno, saj razbijejo temo, ki smo ji izpostavljeni v krajših zimskih dneh," je še dejal naš sogovornik. Vsa ta svetloba pa predstavlja tudi nove začetke, ki jih prinaša novo leto. V zaključku je naš sogovornik poudaril še, da je za darila lepše podariti neko doživetje kot pa materialne stvari, saj osebi doživetje da neko izkušnjo, ki je ne pozabi.

