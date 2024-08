Večino znane božične sladice iz Nemčije odpremijo že ob koncu poletja

Proizvodnja medenjakov v Nemčiji je bila lani za odstotek manjša kot leto prej, izdelali so jih skupno 86.800 ton. Približno četrtino te priljubljene božične sladice so izvozili, večino že avgusta in septembra, je pred dnevi objavil državni statistični urad Destatis.

V želji, da bi blago pravočasno prišlo do trgovcev, nemški proizvajalci medenjakov v tretjem četrtletju leta povečajo proizvodnjo. Lani so nekaj več kot tretjino proizvodnje (34 odstotkov) opravili med julijem in septembrom.

Za izvoz medenjakov je tako pomembna predvsem druga polovica leta. Lani so v tem času zabeležili 90 odstotkov vsega izvoza. Najmočnejša sta bila avgust s 24 odstotki vsega izvoza in september s 27 odstotki.

Lani so izvozili 22.500 ton medenjakov, največ v Avstrijo (4.500 ton), na Poljsko (4.100 ton) ter v Francijo (2.600 ton). Izven Evrope pa so nemške medenjake prodajali predvsem v ZDA (1.600 ton), Brazilijo (500 ton) in Avstralijo (400 ton).