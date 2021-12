Pogledali smo v Božičkovo tovarno daril #video

Ste že nakupili in zavila vsa praznična darila? Dobrodelnosti decembra dajemo še poseben poudarek in aktivni so tudi prostovoljci iz Celja. Dva odmevna projekta razveselita na tisoče otrok in odraslih, ki brez njihove pomoči praznikov ne bi preživeli z nasmeškom na obrazu. V Božičkovi tovarni daril je darila pomagala zavijati tudi ekipa Planet Vau.

Solidarnost in dobrodelnost sta v polnem zagonu. A obenem tudi nakupovalna mrzlica in iskanje daril. Najdaljši seznam ima zagotovo Božiček. Zato je novinarka Eva Cimbola v svoj iskren kotiček ujela čisto pravega Božička, ki ji je zaupal en cel kup prazničnih skrivnosti.

Od želja, daril in Božička pa h glasbi, ki je decembra prav tako pomembna za božično vzdušje. Skočili smo v praznično obarvan Zagreb in ujeli pevca Gorana Karana, ki je sicer zaljubljen v Split, kjer živi in ustvarja. Zaupal nam je, kako praznike doživlja on in kaj mu poleg glasbe v resnici največ pomeni.

