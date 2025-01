Pravoslavni verniki praznujejo božič

Pravoslavni verniki danes, 13 dni po katoliških in evangeličanskih, praznujejo božič, s katerim obeležujejo praznik Jezusovega rojstva. Tega so dočakali opolnoči s prvo božično liturgijo, dopoldne bo v cerkvah potekala še druga božična liturgija. Administrator zagrebško-ljubljanske metropolije, škof Kiril, je ob tem pozval k ohranjanju miru.

V poslanici, katere del je na TV Slovenija prebral diakon Petar Kozakijević, se je Kiril med drugim dotaknil aktualnih dogodkov, ob tem pa poudaril nujnost ohranjanja miru in dostojanstva. "Še posebej v našem času, ki ga zaznamujejo nemiri in vojne, nerazumevanje in konflikti, v času, ki ga zaznamuje neprestano širjenje strahu in vzdrževanje atmosfere strahu, je pomembno, da ohranjamo mir in dostojanstvo ter si prizadevamo, da s svojim zgledom in življenjem gradimo mir in dobro voljo, hvaležni Božjemu sinu za vsa prejeta dobra dela," je navedel.

Vernike je pozval, naj v dneh, ko Bog prihaja na zemljo, odprejo svoja srca in pripravijo prostor, da božja milost deluje in da skozi njih svetu zasveti luč božjega spoznanja. "Veselimo se, kajti danes nebo objema zemljo. Veselimo se, kajti naša radost in iztegnjene roke za bratski objem vsakemu človeku so edini pristni odgovor na skrivnost božje ljubezni do človeka, ki se odvija pred nami," je še navedel.

Božič vsi kristjani praznujejo 25. decembra, vendar to za vse ne pomeni istega dne. Del pravoslavnih vernikov zaradi uporabe julijanskega koledarja, ki za našim gregorijanskim zaostaja 13 dni, božič praznuje 7. januarja.

Hkrati z verniki Srbske pravoslavne cerkve božič 7. januarja praznujejo verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile.