Papež Frančišek je danes v božičnem nagovoru mestu in svetu na Trgu svetega Petra v Vatikanu pozval h končanju vojne v Ukrajini. Opozoril je na obupne humanitarne razmere v Gazi ter pozval k prekinitvi ognja in izpustitvi zajetih talcev.

"Naj utihne zvok orožja v od vojne razdejani Ukrajini. Naj bo dovolj poguma, da se odprejo vrata pogajanjem in gestam dialoga ter srečanju, da bi dosegli pravičen in trajen mir," je dejal Frančišek na dan, ko je ruska vojska izvedla nove obsežne raketne napade na ukrajinske energetske objekte.

Foto: Reuters

Prav tako je pozval k prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev, ki jih zadržuje palestinsko islamistično gibanje Hamas. "Mislim na krščanske skupnosti v Izraelu in Palestini, zlasti v Gazi, kjer so humanitarne razmere izjemno hude. Naj bo ogenj prekinjen, naj bodo talci izpuščeni in naj bo ljudem, ki jih izčrpavata lakota in vojna, zagotovljena pomoč," je dodal.

Spomnil je tudi na težke humanitarne razmere v Sudanu, ki ga je prizadela lakota. V luči tega je pozval h krepitvi humanitarne pomoči in k začetku pogajanj za prekinitev ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.